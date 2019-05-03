Прокурор Криму Мамедов задекларував рушницю Antonio Zoli і годинник Rolex, Patek Philippe і Breguet

Прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов задекларував 894 146 гривень доходу, одержаного в 2018 році, а також годинник Rolex, Patek Philippe, Breguet, рушницю Antonio Zoli та 3 набори ювелірних запонок.

Про це сказано в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

З доходів прокурора 765 043 гривень становить зарплата у прокуратурі, 4 793 гривень - зарплата за викладання в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова, 42 524 гривень - пенсія, 30 532 гривень - відсотки від Альфа-банк, 51 254 гривень - відсотки від Райффайзен Банк Аваль.

У його власності житла і транспорту немає.

У суборенді Мамедова квартира в Києві площею 96,3 кв. м, а також він зареєстрований у квартирі громадянина Ельчина Мамедова (ймовірно - брат) площею 192 кв. м в Одесі.

На рахунку прокурора в Райффайзен Банку Аваль 1,023 млн гривень, в Альфа-Банку - 22,492 тис. доларів і 3,287 тис. євро.

Готівкою у нього 22 тис. доларів, 25 тис. євро.

Також прокурор позичив третім особам 33 тис. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, у 2016 році прокурор Криму за серпень отримав 15 тисяч гривень надбавок та премій.