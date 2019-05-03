Фінансисти і хіміки в ціні: У березні середня зарплата в Україні різко зросла

У березні середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з лютим на 8,6%, або на 808 гривень до 10 237 гривень на місяць.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становила 16 207 гривень/місяць.

Найнижчий рівень зафіксований у Чернівецькій області, де середня зарплата становила 7 437 гривень/місяць.

Середня заробітна плата населення України в березні, гривень:

березень березень у % до лютого Середня 10 237 108,6 Сільське господарство, полювання, лісове та рибне господарства 8 217 109,5 Промисловість 11 814 113,3 - Добувна промисловість 15 520 114,2 - з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу 10 793 110,3 - Обробна промисловість 9 506 108,5 - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби 7 330 104,0 - текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття 9 027 107,7 - виробництво деревини й виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 13 102 106,6 - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 10 701 111,5 - хімічне виробництво 20 969 111,4 - виробництво основних фармацевтичних продуктів та препаратів 9 983 107,1 - виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалічних мінеральних виробів 13 753 119,5 - металургія та обробка металу 10 956 109,2 - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 11 579 103,9 - виробництво електричного й електронного обладнання 9 358 101,1 - виробництво машин і обладнання 10 617 116,3 - виробництво транспортного обладнання 11 632 107,5 - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання 10 479 106,4 - Поставки електроенергії, газу, пари і кондиціонованого повітря 15 215 123,6 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 8 250 110,4 Будівництво 9 035 107,5 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 10 562 109,6 Транспорт і зв'язок 11 191 106,2 Тимчасове розміщення й організація харчування 6 848 114,1 Інформація і телекомунікації 17 321 105,3 Фінансова діяльність 20 453 112,4 Операції з нерухомістю 8 347 105,8 Професійна, наукова і технічна діяльність 16 140 111,8 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 8 373 105,8 Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 13 009 105,0 Освіта 7 626 102,1 Охорона здоров'я та соціальна допомога 6 750 105,9 Мистецтво, спорт, розваги й відпочинок: 8 211 108,3 Надання інших послуг 9 682 114,5

Як повідомляли Українські Новини, у лютому середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з січнем на 2,2%, або на 206 гривень до 9 429 гривень на місяць.

Тим часом, після початку монетизації борг населення за комуналку зменшився.