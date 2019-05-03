У березні середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з лютим на 8,6%, або на 808 гривень до 10 237 гривень на місяць.\r\nПро це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.\r\nНайвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становила 16 207 гривень\/місяць.\r\nНайнижчий рівень зафіксований у Чернівецькій області, де середня зарплата становила 7 437 гривень\/місяць.\r\nСередня заробітна плата населення України в березні, гривень:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nберезень\r\nберезень у % до лютого\r\n\r\n\r\nСередня\r\n10 237\r\n108,6\r\n\r\n\r\nСільське господарство, полювання, лісове та рибне господарства\r\n8 217\r\n109,5\r\n\r\n\r\nПромисловість\r\n11 814\r\n113,3\r\n\r\n\r\n- Добувна промисловість\r\n15 520\r\n114,2\r\n\r\n\r\n- з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу\r\n10 793\r\n110,3\r\n\r\n\r\n- Обробна промисловість\r\n9 506\r\n108,5\r\n\r\n\r\n- харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби\r\n7 330\r\n104,0\r\n\r\n\r\n- текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття\r\n9 027\r\n107,7\r\n\r\n\r\n- виробництво деревини й виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність\r\n13 102\r\n106,6\r\n\r\n\r\n- виробництво коксу, продуктів нафтопереробки\r\n10 701\r\n111,5\r\n\r\n\r\n- хімічне виробництво\r\n20 969\r\n111,4\r\n\r\n\r\n- виробництво основних фармацевтичних продуктів та препаратів\r\n9 983\r\n107,1\r\n\r\n\r\n- виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалічних мінеральних виробів\r\n13 753\r\n119,5\r\n\r\n\r\n- металургія та обробка металу\r\n10 956\r\n109,2\r\n\r\n\r\n- виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції\r\n11 579\r\n103,9\r\n\r\n\r\n- виробництво електричного й електронного обладнання\r\n9 358\r\n101,1\r\n\r\n\r\n- виробництво машин і обладнання\r\n10 617\r\n116,3\r\n\r\n\r\n- виробництво транспортного обладнання\r\n11 632\r\n107,5\r\n\r\n\r\n- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання\r\n10 479\r\n106,4\r\n\r\n\r\n- Поставки електроенергії, газу, пари і кондиціонованого повітря\r\n15 215\r\n123,6\r\n\r\n\r\n- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами\r\n8 250\r\n110,4\r\n\r\n\r\nБудівництво\r\n9 035\r\n107,5\r\n\r\n\r\nТоргівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку\r\n10 562\r\n109,6\r\n\r\n\r\nТранспорт і зв'язок\r\n11 191\r\n106,2\r\n\r\n\r\nТимчасове розміщення й організація харчування\r\n6 848\r\n114,1\r\n\r\n\r\nІнформація і телекомунікації\r\n17 321\r\n105,3\r\n\r\n\r\nФінансова діяльність\r\n20 453\r\n112,4\r\n\r\n\r\nОперації з нерухомістю\r\n8 347\r\n105,8\r\n\r\n\r\nПрофесійна, наукова і технічна діяльність\r\n16 140\r\n111,8\r\n\r\n\r\nДіяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування\r\n8 373\r\n105,8\r\n\r\n\r\nДержавне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування\r\n13 009\r\n105,0\r\n\r\n\r\nОсвіта\r\n7 626\r\n102,1\r\n\r\n\r\nОхорона здоров'я та соціальна допомога\r\n6 750\r\n105,9\r\n\r\n\r\nМистецтво, спорт, розваги й відпочинок:\r\n8 211\r\n108,3\r\n\r\n\r\nНадання інших послуг\r\n9 682\r\n114,5\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у лютому середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з січнем на 2,2%, або на 206 гривень до 9 429 гривень на місяць.\r\nТим часом, після початку монетизації борг населення за комуналку зменшився.