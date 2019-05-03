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03 травня 2019, пʼятниця, 14:50 24
Фінанси 2019-05-03T15:45:02+03:00
Українські Новини
Фінансисти і хіміки в ціні: У березні середня зарплата в Україні різко зросла

Фінансисти і хіміки в ціні: У березні середня зарплата в Україні різко зросла

Зарплата. Фото: prozoro.info
Зарплата. Фото: prozoro.info

У березні середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з лютим на 8,6%, або на 808 гривень до 10 237 гривень на місяць.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становила 16 207 гривень/місяць.

Найнижчий рівень зафіксований у Чернівецькій області, де середня зарплата становила 7 437 гривень/місяць.

Середня заробітна плата населення України в березні, гривень:

  березень березень у % до лютого
Середня 10 237 108,6
Сільське господарство, полювання, лісове та рибне господарства 8 217 109,5
Промисловість 11 814 113,3
- Добувна промисловість 15 520 114,2
- з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу 10 793 110,3
- Обробна промисловість 9 506 108,5
- харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби 7 330 104,0
- текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття 9 027 107,7
- виробництво деревини й виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 13 102 106,6
- виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 10 701 111,5
- хімічне виробництво 20 969 111,4
- виробництво основних фармацевтичних продуктів та препаратів 9 983 107,1
- виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалічних мінеральних виробів 13 753 119,5
- металургія та обробка металу 10 956 109,2
- виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 11 579 103,9
- виробництво електричного й електронного обладнання 9 358 101,1
- виробництво машин і обладнання 10 617 116,3
- виробництво транспортного обладнання 11 632 107,5
- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання 10 479 106,4
- Поставки електроенергії, газу, пари і кондиціонованого повітря 15 215 123,6
- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 8 250 110,4
Будівництво 9 035 107,5
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 10 562 109,6
Транспорт і зв'язок 11 191 106,2
Тимчасове розміщення й організація харчування 6 848 114,1
Інформація і телекомунікації 17 321 105,3
Фінансова діяльність 20 453 112,4
Операції з нерухомістю 8 347 105,8
Професійна, наукова і технічна діяльність 16 140 111,8
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 8 373 105,8
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 13 009 105,0
Освіта 7 626 102,1
Охорона здоров'я та соціальна допомога 6 750 105,9
Мистецтво, спорт, розваги й відпочинок: 8 211 108,3
Надання інших послуг 9 682 114,5

Як повідомляли Українські Новини, у лютому середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з січнем на 2,2%, або на 206 гривень до 9 429 гривень на місяць.

Тим часом, після початку монетизації борг населення за комуналку зменшився.

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