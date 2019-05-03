Не корупціонер: суд зобов'язав агента НАБУ Шевченка спростувати свої слова про депутата Дубневича

Суд зобов'язав позаштатного агента Національного антикорупційного бюро Євгена Шевченка спростувати свої заяви про корупцію депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича (фракція "Блок Петра Порошенко").

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Дубневича обурило те, що в інтерв'ю Інтернет-виданню "Цензор.нет" Шевченко заявив про те, що Дубневич намагався дати хабар у розмірі 10 млн гривень за те, щоб НАБУ закрило справу стосовно його компанії.

У грудні 2018 року суд першої інстанції відхилив позов депутата, вирішивши, що заяви агента бюро є лише його оціночними судженнями.

Дубневич не погодився з цим і подав апеляцію.

У середині квітня суд повністю її задовольнив.

"Відповідач (Шевченко) не є журналістом, до інформації яких суспільство звикло ставитися критично, а останній позиціонує себе, як позаштатний працівник правоохоронного органу - НАБУ, до якого у суспільства високий рівень довіри", - зазначається в рішенні суду.

Апеляційний суд постановив, що поширена інформація носить негативний характер, оскільки позивач є публічною особою, поширення такої інформації ставить під сумнів дотримання ним законів України та його моральних якостей і принципів, як наслідок, порушує право на повагу до його гідності, честі та ділової репутації.

Агент НАБУ Євген Шевченко. Фото: facebook.com/ievgen.shevchenko.7

На думку суду, така інформація також ставить під загрозу його політичне майбутнє, як народного обранця, оскільки створює враження, що він бере участь в корупційних сферах і підриває довіру виборців.

Суд стягнув з Шевченком 3,5 тис. гривень на користь Дубневича і зобов'язав агента НАБУ до 17 травня розмістити на сайті "Цензор.нет" спростування своїх звинувачень на адресу депутата Ради.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро підозрює депутата Ярослава Дубневича у привласненні 93,2 млн. гривень філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" при поставці товарів за завищеними цінами в 2015-2017 роках.

Генеральний прокурор Юрій Луценко двічі повернув САП і НАБУ подання про зняття депутатської недоторканності з Дубневича.