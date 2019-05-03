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03 травня 2019, пʼятниця, 14:32 20
Верховна Рада і партії 2019-05-03T15:45:02+03:00
Українські Новини
Не корупціонер: суд зобов'язав агента НАБУ Шевченка спростувати свої слова про депутата Дубневича

Не корупціонер: суд зобов'язав агента НАБУ Шевченка спростувати свої слова про депутата Дубневича

Ярослав Дубневич. Фото: ipress.ua
Ярослав Дубневич. Фото: ipress.ua

Суд зобов'язав позаштатного агента Національного антикорупційного бюро Євгена Шевченка спростувати свої заяви про корупцію депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича (фракція "Блок Петра Порошенко").

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Дубневича обурило те, що в інтерв'ю Інтернет-виданню "Цензор.нет" Шевченко заявив про те, що Дубневич намагався дати хабар у розмірі 10 млн гривень за те, щоб НАБУ закрило справу стосовно його компанії.

У грудні 2018 року суд першої інстанції відхилив позов депутата, вирішивши, що заяви агента бюро є лише його оціночними судженнями.

Дубневич не погодився з цим і подав апеляцію.

У середині квітня суд повністю її задовольнив.

"Відповідач (Шевченко) не є журналістом, до інформації яких суспільство звикло ставитися критично, а останній позиціонує себе, як позаштатний працівник правоохоронного органу - НАБУ, до якого у суспільства високий рівень довіри", - зазначається в рішенні суду.

Апеляційний суд постановив, що поширена інформація носить негативний характер, оскільки позивач є публічною особою, поширення такої інформації ставить під сумнів дотримання ним законів України та його моральних якостей і принципів, як наслідок, порушує право на повагу до його гідності, честі та ділової репутації.

Агент НАБУ Євген Шевченко. Фото: facebook.com/ievgen.shevchenko.7Агент НАБУ Євген Шевченко. Фото: facebook.com/ievgen.shevchenko.7

На думку суду, така інформація також ставить під загрозу його політичне майбутнє, як народного обранця, оскільки створює враження, що він бере участь в корупційних сферах і підриває довіру виборців.

Суд стягнув з Шевченком 3,5 тис. гривень на користь Дубневича і зобов'язав агента НАБУ до 17 травня розмістити на сайті "Цензор.нет" спростування своїх звинувачень на адресу депутата Ради.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро підозрює депутата Ярослава Дубневича у привласненні 93,2 млн. гривень філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" при поставці товарів за завищеними цінами в 2015-2017 роках.

Генеральний прокурор Юрій Луценко двічі повернув САП і НАБУ подання про зняття депутатської недоторканності з Дубневича.

 

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