У Києві демонтують оборонний завод "Арсенал" з 255-річною історією

У центрі Києва почалися роботи з демонтажу корпусу оборонного заводу Арсенал. Про це повідомив колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю, 3 травня.

"У Києві розбирають будинок військово-промислового державного заводу "Арсенал" на вулиці Московській. Фасадне будівлю було віддано в заставу. Держпідприємство не змогло виплатити кредит і будівлю продано як заставне майно з молотка", – написав Кава і опублікував фото з місця подій.

Він також нагадав, що історія заводу Арсенал на Печерську починається з 1764 року. В цьому році підприємству виповнюється 255 років.