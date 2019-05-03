підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
03 травня 2019, пʼятниця, 13:59 33
Суспільство 2019-05-03T15:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві демонтують оборонний завод "Арсенал" з 255-річною історією

У Києві демонтують оборонний завод "Арсенал" з 255-річною історією

У Києві розбирають будинок військово-промислового державного заводу Арсенал. Фото: facebook.com/alexander.kava
У Києві розбирають будинок військово-промислового державного заводу Арсенал. Фото: facebook.com/alexander.kava

У центрі Києва почалися роботи з демонтажу корпусу оборонного заводу Арсенал. Про це повідомив колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю, 3 травня.

"У Києві розбирають будинок військово-промислового державного заводу "Арсенал" на вулиці Московській. Фасадне будівлю було віддано в заставу. Держпідприємство не змогло виплатити кредит і будівлю продано як заставне майно з молотка", – написав Кава і опублікував фото з місця подій.

Він також нагадав, що історія заводу Арсенал на Печерську починається з 1764 року. В цьому році підприємству виповнюється 255 років.

Більше новин про: завод Арсенал демонтаж будинку

Архів
Новини
Комплекс управління вогнем артилерії
ЗСУ почали випробування комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А" 15:29
Батьків двох учнів оштрафували за буллінг однокласника в київській школі 15:17
УЄФА не буде карати Україну через участь в матчах відбору Євро-2020 Мораеса 15:16
ДБР має намір встановити замовників "справи Продана", – адвокат 15:14
Частина океанів прилетіла на Землю з космосу на кометах і астероїдах, - вчені 15:12
більше новин
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Пашинський і ще 7 депутатів пропонують призивати резервістів в особливий період без оголошення мобілізації 14:53
Під егідою Федерації ММА відбудеться перший турнір з ММА в Києві 18:04
Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності, що відносяться до креативних індустрій 19:31
більше новин
Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу" 09:29
НБУ продовжує скуповувати валюту 09:43
Інавгурація Зеленського відбудеться не пізніше 2 червня: опубліковані результати виборів 08:45
Борт №90 в Конго.
Легендарний борт №90: підбитий на Донбасі гелікоптер знову в строю і гідно виконує завдання в ДР Конго 19:14
Триокий пітон. Фото: Northern Territory Parks and Wildlife
Килимового пітона з трьома очима знайшли на півночі Австралії 21:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok