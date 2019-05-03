В палаті представників конгресу США під час відкритих слухань озвучили завдання, які стоять перед новим президентом Володимиром Зеленським.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці посольства України в США в Facebook.\r\nЗокрема, доповідачами-учасниками дискусії виступили колишні помічник держсекретаря США з питань Європи і Євразії Вікторія Нуланд, координатор держдепартаменту з санкційної політики Деніел Фрід і чинний глава Інституту дослідження війни Джон Кін. Зокрема, у США від Зеленського очікують продовження антикорупційних реформ, забезпечення політичної стабільності та економічного добробуту країни.\r\nЗгідно з повідомленням українського посольства, члени конгресу США і експерти відзначили ключові позиції:\r\n\r\nСША повинні показати тверду підтримку України і прийняти безпосередню роль у розвитку реформ і збільшити політичну, дипломатичну й військово-технічну допомогу в боротьбі проти Росії;\r\nСША повинні звернути особливу увагу на спостереження за ситуацією щодо безпеки в Азовському морі;\r\nважливо посилити роботу над збільшенням санкцій США проти Росії в координації з європейськими партнерами;\r\nСША і Європа повинні скоординувати свої позиції в енергетичній сфері, щоб протидіяти спробам Росії маніпулювати енергетичними ресурсами, зокрема, проектом Північний потік-2, в політичних цілях.\r\n\r\n\r\nНагадаємо, раніше Зеленський заявив, що не планує звільняти Донбас військовим шляхом в разі обрання Президентом.\r\nТакож в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" 18 квітня Зеленський повідомив, що вважає Володимира Путіна ворогом, не підпише закон про амністію бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", і те, що у "Донбасу" не повинно бути особливого статусу.\r\nУ той же час, радник Зеленського Апаршин не рекомендує війну на Донбасі закінчувати військовим шляхом.