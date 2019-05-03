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03 травня 2019, пʼятниця, 13:43 115
Зовнішня політика 2019-05-03T15:32:07+03:00
Українські Новини
Реформи, стабільність, добробут: У Конгресі США озвучили вимоги до Зеленського

Реформи, стабільність, добробут: У Конгресі США озвучили вимоги до Зеленського

Конгрес США. Фото: facebook.com/Посольства України в США
Конгрес США. Фото: facebook.com/Посольства України в США

В палаті представників конгресу США під час відкритих слухань озвучили завдання, які стоять перед новим президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці посольства України в США в Facebook.

Зокрема, доповідачами-учасниками дискусії виступили колишні помічник держсекретаря США з питань Європи і Євразії Вікторія Нуланд, координатор держдепартаменту з санкційної політики Деніел Фрід і чинний глава Інституту дослідження війни Джон Кін. Зокрема, у США від Зеленського очікують продовження антикорупційних реформ, забезпечення політичної стабільності та економічного добробуту країни.

Згідно з повідомленням українського посольства, члени конгресу США і експерти відзначили ключові позиції:

  • США повинні показати тверду підтримку України і прийняти безпосередню роль у розвитку реформ і збільшити політичну, дипломатичну й військово-технічну допомогу в боротьбі проти Росії;
  • США повинні звернути особливу увагу на спостереження за ситуацією щодо безпеки в Азовському морі;
  • важливо посилити роботу над збільшенням санкцій США проти Росії в координації з європейськими партнерами;
  • США і Європа повинні скоординувати свої позиції в енергетичній сфері, щоб протидіяти спробам Росії маніпулювати енергетичними ресурсами, зокрема, проектом Північний потік-2, в політичних цілях.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що не планує звільняти Донбас військовим шляхом в разі обрання Президентом.

Також в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" 18 квітня Зеленський повідомив, що вважає Володимира Путіна ворогом, не підпише закон про амністію бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", і те, що у "Донбасу" не повинно бути особливого статусу.

У той же час, радник Зеленського Апаршин не рекомендує війну на Донбасі закінчувати військовим шляхом.

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