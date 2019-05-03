Військовий прокурор Запорізького гарнізону заробив 800 тис. гривень за рік

Військовий прокурор Запорізького гарнізону Південного регіону Андрій Сопівник задекларував 786 667 гривень доходів, одержаних у 2018 році.\r\nПро це сказано в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.\r\nЗ доходів прокурора 456 837 гривень становить зарплата, 329 830 гривень - дохід від продажу транспортного засобу.\r\nУ власності військового прокурора 1\/3 квартири площею 32 кв. м у Теребовлі Тернопільській області.\r\nТакож він орендує квартиру площею 62 кв. м у Кривому Розі Дніпропетровської області, на оплату якої він витратив 30 тис. гривень.\r\nЧлени його сім'ї (дружина, син і дочка) доходів і власності не декларують.\r\nВкладів у банках ні у прокурора, ні у членів сім'ї немає, у нього готівкою 21 тис. доларів.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини, у прокурора Запорізької області Романова у декларації вказано мільйон гривень і яхта, але немає машини.