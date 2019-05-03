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03 травня 2019, пʼятниця, 13:24 32
Політика 2019-05-03T15:45:03+03:00
Українські Новини
Військовий прокурор Запорізького гарнізону заробив 800 тис. гривень за рік

Військовий прокурор Запорізького гарнізону заробив 800 тис. гривень за рік

Військовий прокурор Запорізького гарнізону Південного регіону Андрій Сопівник задекларував 786 667 гривень доходів, одержаних у 2018 році.

Про це сказано в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

З доходів прокурора 456 837 гривень становить зарплата, 329 830 гривень - дохід від продажу транспортного засобу.

У власності військового прокурора 1/3 квартири площею 32 кв. м у Теребовлі Тернопільській області.

Також він орендує квартиру площею 62 кв. м у Кривому Розі Дніпропетровської області, на оплату якої він витратив 30 тис. гривень.

Члени його сім'ї (дружина, син і дочка) доходів і власності не декларують.

Вкладів у банках ні у прокурора, ні у членів сім'ї немає, у нього готівкою 21 тис. доларів.

Як повідомляли "Українські Новини, у прокурора Запорізької області Романова у декларації вказано мільйон гривень і яхта, але немає машини.

Більше новин про: електронні декларації Запорізька область Андрій Сопівник

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