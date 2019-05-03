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03 травня 2019, пʼятниця, 13:01 11
Економіка 2019-05-03T15:45:03+03:00
Українські Новини
Європейська бізнес асоціація підтримує своєчасний запуск ринку електроенергії

Європейська бізнес асоціація підтримує своєчасний запуск ринку електроенергії

Введення нової моделі оптового ринку електроенергії в запланований термін – з 1 липня 2019 року - вважають необхідним в Європейській бізнес асоціації. Про це заявила Світлана Михайловська, заступник директора Європейської Бізнес Асоціації.

"Підстави для проведення цієї реформи, за великим рахунком, все ж є. Дуже важливо, щоб ця реформа відбулася, щоб ринок був прозорим. Це сигнал як для внутрішнього бізнесу, так і для зовнішніх партнерів, що ми рухаємося в правильному напрямку, що ми націлені на виконання своїх зобов'язань і рухаємося в бік прогресивних реформ. Європейська бізнес-асоціація завжди виступала на підтримку реформи енергоринку. Це те, що насправді, на нашу думку, на думку в тому числі і міжнародних експертів, допоможе поліпшити ситуацію, яка склалася у нас сьогодні на ринку, на сьогоднішній день не дуже прозоро ринок функціонує. Відповідно, я думаю, що для України затримка з даною реформою – це було б добре", - заявила С. Михайловська.

22 квітня міжнародне співтовариство висловило занепокоєння гальмуванням запуску нового ринку електроенергії. Про це йдеться у спільному листі Глави представництва Євросоюзу в Україні Х. Мінгареллі, директора Європейського Енергетичного Співтовариства Я. Копача, Голови представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Ж.-Е. де Загороди, керуючого директора Європейського банку реконструкції і розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу М. Патроні, директора місії USAID в Україні С. Фріц.

Заступник директора Європейської Бізнес Асоціації вважає, що керівники держави повинні прислухатися до думки міжнародної спільноти. "Ми сподіваємося, що і президент, і уряд будуть підтримувати виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов'язань. Як банально це б не звучало, має бути політична воля для проведення цієї реформи (реформа ринку електроенергії – ред.)", - заявила Світлана Михайловська.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року в Україні заплановано запуск нової моделі оптового ринку електроенергії на виконання закону "Про ринок електроенергії", прийнятого у квітні 2017 року. Від своєчасного запровадження нової моделі оптового ринку залежить, чи отримає Україна в 2019 році макрофінансову допомогу від ЄС у сумі 0,5 млрд євро.
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