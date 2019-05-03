Після початку монетизації борг населення за комуналку зменшився

У березні борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги зменшився на 0,3%, або на 186,5 млн гривень, до 63 260 млн гривень порівняно з лютим.\r\nПро це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.\r\nБорг за квартирну плату станом на 1 квітня 2019 року збільшився на 104,8 млн гривень до 4 532,8 млн гривень.\r\nБорг за опалення і гаряче водопостачання збільшився на 392,6 млн гривень до 22 414,3 млн гривень.\r\nБорг за газопостачання зменшився на 817,6 млн гривень до 32 208,5 млн гривень.\r\nУ березні серед регіонів найбільшу заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксовано в Києві (4 970,032 млн гривень), Харківській (3 745,894 млн гривень) і Дніпропетровській (3 070,998 млн гривень) областях; за газопостачання - у Харківській (3 102,395 млн гривень), Дніпропетровській (3 070,998 млн гривень) і Одеській (2 801,899 млн гривень) областях.\r\nНайбільшу заборгованість за квартирну плату в березні зафіксовано в Києві (907,473 млн гривень), Дніпропетровській (931,356 млн гривень) і Донецькій (364,881 млн гривень) областях.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у лютому борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги збільшився на 11,3%, або на 6 444,3 млн. гривень, до 63 446,5 млн гривень порівняно з січнем.\r\nСубсидії на літо і монетизацію переоформлять автоматично.