підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
03 травня 2019, пʼятниця, 13:00 28
Фінанси 2019-05-03T15:45:03+03:00
Українські Новини
Після початку монетизації борг населення за комуналку зменшився

Після початку монетизації борг населення за комуналку зменшився

Платіжки.
Платіжки.

У березні борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги зменшився на 0,3%, або на 186,5 млн гривень, до 63 260 млн гривень порівняно з лютим.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Борг за квартирну плату станом на 1 квітня 2019 року збільшився на 104,8 млн гривень до 4 532,8 млн гривень.

Борг за опалення і гаряче водопостачання збільшився на 392,6 млн гривень до 22 414,3 млн гривень.

Борг за газопостачання зменшився на 817,6 млн гривень до 32 208,5 млн гривень.

У березні серед регіонів найбільшу заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксовано в Києві (4 970,032 млн гривень), Харківській (3 745,894 млн гривень) і Дніпропетровській (3 070,998 млн гривень) областях; за газопостачання - у Харківській (3 102,395 млн гривень), Дніпропетровській (3 070,998 млн гривень) і Одеській (2 801,899 млн гривень) областях.

Найбільшу заборгованість за квартирну плату в березні зафіксовано в Києві (907,473 млн гривень), Дніпропетровській (931,356 млн гривень) і Донецькій (364,881 млн гривень) областях.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги збільшився на 11,3%, або на 6 444,3 млн. гривень, до 63 446,5 млн гривень порівняно з січнем.

Субсидії на літо і монетизацію переоформлять автоматично.

Більше новин про: борг за коммунальні послуги комунальні послуги

Архів
Новини
Комплекс управління вогнем артилерії
ЗСУ почали випробування комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А" 15:29
Батьків двох учнів оштрафували за буллінг однокласника в київській школі 15:17
УЄФА не буде карати Україну через участь в матчах відбору Євро-2020 Мораеса 15:16
ДБР має намір встановити замовників "справи Продана", – адвокат 15:14
Частина океанів прилетіла на Землю з космосу на кометах і астероїдах, - вчені 15:12
більше новин
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Пашинський і ще 7 депутатів пропонують призивати резервістів в особливий період без оголошення мобілізації 14:53
Під егідою Федерації ММА відбудеться перший турнір з ММА в Києві 18:04
Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності, що відносяться до креативних індустрій 19:31
більше новин
Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу" 09:29
НБУ продовжує скуповувати валюту 09:43
Інавгурація Зеленського відбудеться не пізніше 2 червня: опубліковані результати виборів 08:45
Борт №90 в Конго.
Легендарний борт №90: підбитий на Донбасі гелікоптер знову в строю і гідно виконує завдання в ДР Конго 19:14
Триокий пітон. Фото: Northern Territory Parks and Wildlife
Килимового пітона з трьома очима знайшли на півночі Австралії 21:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok