Після початку монетизації борг населення за комуналку зменшився

У березні борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги зменшився на 0,3%, або на 186,5 млн гривень, до 63 260 млн гривень порівняно з лютим.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Борг за квартирну плату станом на 1 квітня 2019 року збільшився на 104,8 млн гривень до 4 532,8 млн гривень.

Борг за опалення і гаряче водопостачання збільшився на 392,6 млн гривень до 22 414,3 млн гривень.

Борг за газопостачання зменшився на 817,6 млн гривень до 32 208,5 млн гривень.

У березні серед регіонів найбільшу заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксовано в Києві (4 970,032 млн гривень), Харківській (3 745,894 млн гривень) і Дніпропетровській (3 070,998 млн гривень) областях; за газопостачання - у Харківській (3 102,395 млн гривень), Дніпропетровській (3 070,998 млн гривень) і Одеській (2 801,899 млн гривень) областях.

Найбільшу заборгованість за квартирну плату в березні зафіксовано в Києві (907,473 млн гривень), Дніпропетровській (931,356 млн гривень) і Донецькій (364,881 млн гривень) областях.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги збільшився на 11,3%, або на 6 444,3 млн. гривень, до 63 446,5 млн гривень порівняно з січнем.

Субсидії на літо і монетизацію переоформлять автоматично.