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03 травня 2019, пʼятниця, 12:16 31
Силові структури 2019-05-03T15:45:04+03:00
Українські Новини
Загиблому в АТО генерал-майору Момоту присвоїли звання Героя України

Загиблому в АТО генерал-майору Момоту присвоїли звання Героя України

Президент Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України Ігорю Момоту, загиблому в 2014 році в зоні антитерористичної операції.

Про це глава держави повідомив в ході заходів до Дня прикордонника, передають Українські Новини.

Момот був генерал-майором, заступником начальника Східного регіонального управління Державної прикордонної служби.

Він загинув 11 липня 2014 року в результаті обстрілу бойовиками позицій прикордонників у Луганській області.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні 2014 року Порошенко присвоїв ім'я Момота Центру підготовки молодших спеціалістів Держприкордонслужби в Черкасах

До своєї загибелі саме Момот очолював цей навчальний центр.

Нагадаємо, 11 липня Момот загинув в результаті обстрілу бойовиками позицій прикордонників в Луганській області.

Момот з першого дня загострення обстановки на сході України брав участь в організації охорони та оборони державного кордону, за що був нагороджений Президентом орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

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