Загиблому в АТО генерал-майору Момоту присвоїли звання Героя України

Президент Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України Ігорю Момоту, загиблому в 2014 році в зоні антитерористичної операції.\r\nПро це глава держави повідомив в ході заходів до Дня прикордонника, передають Українські Новини.\r\nМомот був генерал-майором, заступником начальника Східного регіонального управління Державної прикордонної служби.\r\nВін загинув 11 липня 2014 року в результаті обстрілу бойовиками позицій прикордонників у Луганській області.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у жовтні 2014 року Порошенко присвоїв ім'я Момота Центру підготовки молодших спеціалістів Держприкордонслужби в Черкасах\r\nДо своєї загибелі саме Момот очолював цей навчальний центр.\r\nНагадаємо, 11 липня Момот загинув в результаті обстрілу бойовиками позицій прикордонників в Луганській області.\r\nМомот з першого дня загострення обстановки на сході України брав участь в організації охорони та оборони державного кордону, за що був нагороджений Президентом орденом Богдана Хмельницького II ступеня.