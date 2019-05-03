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03 травня 2019, пʼятниця, 11:53 29
Події 2019-05-03T13:15:03+03:00
Українські Новини
У Криму дитину віднесло на повітряній кулі

У Криму дитину віднесло на повітряній кулі

Повітряна куля з дитиною в кошику віднесло вітром в Криму. Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на джерело в екстрених службах Феодосії.

"Сім'я з трьох осіб каталася на повітряній кулі. Раптово кошик вдарилася об землю і батьки випали з неї, дитина ж залишився всередині. Повітряна куля піднявся в повітря, його стало вітром відносити в бік узбережжя", - сказав джерело.

Через кілька хвилин повітряна куля вдалося посадити в околицях Феодосії. Дитина не постраждала.

Нагадаємо, що раніше в Кіровоградській області повітряна куля з людьми застряг на висоті 8 метрів.

Раніше в Туреччині звалилися на землю повітряні кулі з туристами, близько 40 осіб постраждали.

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