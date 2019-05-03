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03 травня 2019, пʼятниця, 11:38 13
Економіка 2019-05-03T11:41:31+03:00
Українські Новини
У 2018 "Укренерго" збільшила прибуток на 46,4% до 2,56 млрд гривень

У 2018 "Укренерго" збільшила прибуток на 46,4% до 2,56 млрд гривень

В 2018 році національна енергетична компанія "Укренерго" збільшила чистий прибуток на 46,4% або на 810,9 млн гривень до 2,558 млрд гривень.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, передають Українські Новини.

Згідно фінзвіту, в 2018 році "Укренерго" скоротила чистий дохід на 27,5% або на 2,271 млрд гривень до 5,992 млрд гривень.

Валовий прибуток компанії в 2018 році скоротилася на 44,4% або на 2,592 млрд гривень до 3,246 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, "Енергоринок" і "Укренерго" готуються до старту нового ринку електроенергії 1 липня.

Раніше "Укренерго" звинуватило центральні органи виконавчої влади в зриві термінів запуску нового ринку.

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