"Энергорынок" и "Укрэнерго" готовятся к старту нового рынка электроэнергии 1 июля

В соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии" оператор системы передачи (государственное предприятие "НЭК "Укрэнерго") и оператор рынка (ГП "Энергорынок") приступили к осуществлению тестовых операций по купле-продаже электрической энергии на соответствующих сегментах нового рынка электрической энергии.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

ГП "Энергорынок" начало осуществлять тестовые операции на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке и тестировать работу балансирующей группы гарантированного покупателя. В свою очередь, ГП "НЭК "Укрэнерго" начало осуществлять тестовые операции на рынке электроэнергии: запущен модуль программного обеспечения администратора расчетов по регистрации двусторонних договоров, на котором осуществляются соответствующие тестовые операции, и начата регистрация участников рынка. Также, "Укрэнерго" опубликовало на своем веб-сайте план-график запуска остальных модулей программного комплекса системы управления рынком и проведения консультаций и обучения в отношении таких модулей.

Как сообщалось, с 1 июля планируется введение нового рынка электрической энергии в Украине, который имплементирует нормы третьего энергопакета Европейского Союза (ЕС). От своевременного введения рынка зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро от ЕС в 2019 году.

Международное сообщество выразило обеспокоенность торможением запуска нового рынка электроэнергии и призывает оперативно провести заседание Координационного центра по внедрению нового рынка электроэнергии. Об этом говорится в совместном письме главы представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, директора Европейского энергетического сообщества Янеса Копача, главы представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрика де Загона, управляющего директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, директора миссии USAID в Украине Сьюзан Фриц.