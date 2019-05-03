Перший заступник мера Запоріжжя Мішок задекларував 0,4 млн гривень доходів за 2018

Перший заступник голови Запорізької міської ради Сергій Мішок задекларував 436 331 гривень доходів, отриманих у 2018 році.

Про це йдеться в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

З його доходів 407 493 гривень становила зарплата, 28 838 гривень - дохід від представництва компанії "Сіско системз менеджмент Б.В.".

Його дружина Ольга задекларувала доходи від товариства з обмеженою відповідальністю "Метінвест холдинг", а саме 203 072 гривень зарплати, 7 007 гривень додаткового блага і 159 гривень призу.

Готівкою у першого заступника мера є 22 тис. доларів і 25 тис. гривень.

Дружина декларує 563 482 гривень кредиту, поручителем якого виступає Мішок.

Йому належить квартира 96,2 кв. м в Запоріжжі, а також автомобіль Daewoo Leganza 1998 року випуску.

У дружини у власності автомобіль TOYOTA RAV4 2017 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, у голови Львівської облради немає ні житла, ні автомобіля, ні рахунку в банку.