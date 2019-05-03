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03 травня 2019, пʼятниця, 11:28 8
Політика 2019-05-03T12:00:02+03:00
Українські Новини
Перший заступник мера Запоріжжя Мішок задекларував 0,4 млн гривень доходів за 2018

Перший заступник мера Запоріжжя Мішок задекларував 0,4 млн гривень доходів за 2018

Перший заступник голови Запорізької міської ради Сергій Мішок задекларував 436 331 гривень доходів, отриманих у 2018 році.

Про це йдеться в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

З його доходів 407 493 гривень становила зарплата, 28 838 гривень - дохід від представництва компанії "Сіско системз менеджмент Б.В.".

Його дружина Ольга задекларувала доходи від товариства з обмеженою відповідальністю "Метінвест холдинг", а саме 203 072 гривень зарплати, 7 007 гривень додаткового блага і 159 гривень призу.

Готівкою у першого заступника мера є 22 тис. доларів і 25 тис. гривень.

Дружина декларує 563 482 гривень кредиту, поручителем якого виступає Мішок.

Йому належить квартира 96,2 кв. м в Запоріжжі, а також автомобіль Daewoo Leganza 1998 року випуску.

У дружини у власності автомобіль TOYOTA RAV4 2017 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, у голови Львівської облради немає ні житла, ні автомобіля, ні рахунку в банку.

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