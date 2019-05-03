Київська кондфабрика Roshen збільшила дохід на 44% в 2018

В 2018 році Київська кондитерська фабрика "Рошен", що входить до складу одного з найбільших виробників кондитерської продукції в Україні корпорацію Roshen, згідно з міжнародними стандартами фінзвітності, збільшила дохід на 44%, або на 114,14 млн гривень, до 373,34 млн гривень порівняно з 2017 роком.

Про це йдеться в повідомленні підприємства, передають Українські Новини.

Згідно з ним, фабрика інвестувала у виробництво 331,5 млн гривень у 2013-2018 роках.

"Київська кондитерська фабрика "Рошен" у 2013-2018 роках інвестувала 88,5 млн гривень у виробниче обладнання і 243 млн гривень на реконструкцію приміщень фабрики та благоустрій прилеглих територій", - сказано в повідомленні.

Крім того, на даний момент корпорація Roshen проводить планову часткову модернізацію виробничих потужностей компанії, у зв'язку з цим має намір збільшити статутний капітал Київської фабрики на 330 млн гривень і Кременчуцькій - на 300 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Київська кондфабрика Roshen збільшила прибуток в 4 рази до 11 млн гривень в 2018 році.

В 2018 році Липецька кондфабрика Roshen скоротила збиток на 41%, здаючи приміщення в оренду.

Roshen посіла 25-е місце в міжнародному рейтингу великих світових кондитерських компаній Global Top 100 Candy Companies за підсумками 2018 року, опустившись на одну позицію порівняно з 2017 роком.