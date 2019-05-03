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03 травня 2019, пʼятниця, 11:41 42
Нерухомість 2019-05-03T13:15:03+03:00
Українські Новини
За місяць житло на вторинному ринку в Києві здорожчало на 1,8%

За місяць житло на вторинному ринку в Києві здорожчало на 1,8%

У квітні порівняно з березнем пропозиція на вторинному ринку нерухомості в Києві знизилася на 0,3% до 13 882 квартир.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

Також обсяг пропозиції збільшився по загальній площі і в доларовому вираженні на 0,9% і 2,7% відповідно.

"У квітні середня вартість представлених до продажу квартир в Києві відзначена на рівні 1 295 доларів/кв. м, відносно березня середня ціна збільшилася на 1,8%. У національній валюті – на 0,3% до 34 662 гривень/кв. м. (±0,8%)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в структурі пропозиції за повними цінами за об'єкт переважають квартири в ціновій категорії від 50 до 100 тис. доларів - 43%.

Частка квартир в ціновій категорії до 50 тис. доларів становить 23% від загальної пропозиції, у категорії від 100 до 150 тис. доларів - 16%, від 150 до 250 тис. доларів - 12% і від 250 тис. доларів - 6%.

Найбільша кількість квартир пропонувалася в Дарницькому і Голосіївському районах – по 14%, у Шевченківському та Печерському районах - по 13%, у Дніпровському - 11% і в Солом'янському – 10%.

Найменша частка представлених до продажу квартир: в Оболонському та Святошинському районах – по 7%, Подільському – 6% і Деснянському – 5%.

При цьому в загальному обсязі однокімнатні квартири зайняли 25%, двокімнатні - 32%, трикімнатні - 35% і чотирикімнатні - 8%.

Як повідомляли Українські Новини, у березні пропозиція квартир на вторинному ринку знизилося на 3,2%, а вартість знизилася на 0,1%.

У лютому порівняно з січнем пропозиція на вторинному ринку нерухомості в Києві знизилася на 6,7% до 14 392 квартир.

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