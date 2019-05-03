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03 травня 2019, пʼятниця, 11:27 11
Економіка 2019-05-03T12:00:02+03:00
Українські Новини
У 2018 британська Regal Petroleum в 24 рази збільшила прибуток до $54,3 млн

У 2018 британська Regal Petroleum в 24 рази збільшила прибуток до $54,3 млн

В 2018 році компанія Regal Petroleum plc (Великобританія) збільшила чистий прибуток у 23,6 рази або на 52 млн доларів до 54,3 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії, передають Українські Новини.

Дохід компанії в 2018 році збільшився на 88,3% або на 31 млн доларів до 66,1 млн доларів.

"Таких фінансових результатів Regal Petroleum досягла головним чином завдяки збільшенню сукупної середньодобового видобутку на 52% з 2 235 boepd в 2017 році до 3 391 boepd в 2018 році", - наголошується в повідомленні.

Крім того, компанія відновила вартість своїх активів після переоцінки запасів вуглеводнів на Мехедівсько-Голотовщинському і Свиридівському родовищах у Полтавській області в розмірі 36,1 млн доларів.

Також наголошується, що в 2019 році Regal Petroleum планує почати будівництво двох нових свердловин на Свиридівському родовищі.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні 2018 року Пінчук купив 24,4% британської Regal Petroleum.

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