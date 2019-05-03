Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом"

Близький до новообраного президента Володимира Зеленського український олігарх Ігор Коломойський дорікнув йому за ідею про проведення зустрічі з представниками малого, середнього та великого бізнесу.\r\nПро це Коломойський заявив в інтерв'ю Bihus.info.\r\n"Збирати всіх разом - це утопія. Тобто, якщо ти хочеш з кимось спілкуватися, спілкуйся один на один. З великим бізнесом не спілкуються як з колгоспом. Це не колгоспні збори. У кожного гроші люблять тишу, і ніхто не буде розповідати свої секрети і вивертати душу навстіж", - заявив олігарх.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Коломойський пообіцяв не звертатися до Зеленського з проханнями.\r\nОкружний адміністративний суд Києва 18 квітня скасував націоналізацію Приватбанку, а також прийняв рішення щодо процедури націоналізації Приватбанку у справі №826\/13813\/17, яким повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.\r\nПечерський районний суд Києва 20 квітня прийняв рішення розірвати договір особистого поручительства Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, одержаними до входження в капітал банку держави.