Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом"

Близький до новообраного президента Володимира Зеленського український олігарх Ігор Коломойський дорікнув йому за ідею про проведення зустрічі з представниками малого, середнього та великого бізнесу.

Про це Коломойський заявив в інтерв'ю Bihus.info.

"Збирати всіх разом - це утопія. Тобто, якщо ти хочеш з кимось спілкуватися, спілкуйся один на один. З великим бізнесом не спілкуються як з колгоспом. Це не колгоспні збори. У кожного гроші люблять тишу, і ніхто не буде розповідати свої секрети і вивертати душу навстіж", - заявив олігарх.

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський пообіцяв не звертатися до Зеленського з проханнями.

Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня скасував націоналізацію Приватбанку, а також прийняв рішення щодо процедури націоналізації Приватбанку у справі №826/13813/17, яким повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Печерський районний суд Києва 20 квітня прийняв рішення розірвати договір особистого поручительства Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, одержаними до входження в капітал банку держави.