Із початку року зафіксовано 23 інциденти фізичної агресії щодо журналістів, - НСЖУ

За два перших місяці весни зафіксовано 10 фізичних атак на журналістів: у березні – 8, у квітні – 2 інциденти. Загалом же за 4 місяці 2019-го року зафіксовано 23 випадки застосування сили до журналістів. У квітні-березні найбільше - 3 атаки – зафіксовано в Києві та області. 2 напади сталися на Волині, крім того, на території Західної України сталося ще 3 інциденти, а саме на Закарпатті, Буковині та Івано-Франківщині. Також силу до журналістів застосовували в Одесі та Житомирі – було зафіксовано по одному нападу в кожному регіоні.

Це дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями. Дані оприлюднено 3 травня – у Всесвітній день свободи преси.

Одразу 2 напади на журналісток, що трапилися 10 березня на Закарпатті та Буковині, сталися через конфлікти на релігійному підґрунті. Кореспондентка видання "Буковина online" Галина Єреміца, яка, до речі, не вперше повідомляє про перешкоджання професійній діяльності під час зйомки на території храмів, цього разу постраждала в селі Рингач, що на Закарпатті. Місцевий священик під час зборів громади напав на журналістку, забравши в неї мобільний телефон, на який велася зйомка, і заховав його до кишені. Ще одна подібна ситуація трапилася із журналісткою видань "Заставна сьогодні" та "Буковина онлайн" Ольгою Шендировською на території храму села Добринівці Чернівецької обл. Під час зборів вірян агресивно налаштований чоловік накинувся на Ольгу, почав виштовхувати журналістку за межі церкви.

Під час передвиборчої кампанії, зокрема зустрічі Петра Порошенка з виборцями у Ковелі, 14 березня застосовано силу до журналістки ТРК "Аверс" Наталії Поліщук (Волинська обл.). Представники поліції виштовхали дівчину із зустрічі, пояснивши, що вона не має права перебувати так близько біля сцени.

- Наша журналістка, аби потрапити на зустріч із Петром Порошенком, пройшла всі акредитаційні вимоги, а також "рамку". Проте на самому заході правоохоронці заявили, що вона знаходиться не в тому місці та почали вимагати відійти від сцени. Ми вважаємо, що така поведінка зумовлена ставленням до нашого телеканалу в регіоні - "Аверс" завжди був опозиційним ЗМІ та критикував владу. І коли представників інших телеканалів на захід запрошували особисто, то нам навіть не повідомили про його проведення, - розповідає директор ТРК "Аверс" Наталія Московка.

Хоча сам перебіг президентських виборів не спричинив відчутної активізації агресії проти журналістів, але 31 березня, у ніч після першого туру голосування, Володимир Роменський, журналіст російського телеканалу "Дождь", повідомив про перешкоджання професійній діяльності біля будівлі Центрвиборчкому. Агресивно налаштовані молодики зі словами«"Їдь у свою Росію" виштовхали знімальну групу з площі - свої дії вони пояснили тим, що журналіст нібито знімав негативний сюжет для російських медіа.

Водночас експерти "Індексу фізичної безпеки журналістів" вирішили не включати до моніторингу два інциденти відкритої ворожнечі до ЗМІ, які сталися 22 квітня з журналістами телеканалів NewsOne та "1+1" під час акції-подяки Петру Порошенкові за 5 років роботи на посаді Президента України. Учасники зібрання обступили знімальну групу NewsOne, почали ображати журналістів, називали їх пропагандистами і тими, хто працює на Росію та створює фейки. Також агресивні прихильники Петра Порошенка освистали знімальну групу телеканалу "1+1": завадили журналістам зняти сюжет вигуками "Ганьба!", "Ганьба "плюсів!" і "Журна*люхи", один з демонстрантів ударив по телекамері. На думку юристів з партнерських громадських організацій, очевидним є факт перешкоджання журналістській діяльності, але результатом дій протестувальників не стала суспільна небезпека.

Нагадаємо, "Індекс фізичної безпеки журналістів" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів і медіа України. "Індекс…" укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.

Довідково

Інциденти з побиттям журналістів у березні й квітні:

Журналістка Катерина Каплюк і оператор Борис Троценко програми "Схеми: корупція в деталях", м. Київ

6 березня під час зйомок у селищі Чабани Київської обл. на знімальну групу програми вчинено напад. Інцидент стався в приміщенні Чабанівської селищної ради. Чоловіки завдали травм оператору і зламали відеокамеру. Після обстеження у лікарні медики діагностували у Бориса Троценка струс мозку

Галина Єреміца, інформаційний сайт "Буковина online", м. Чернівці

10 березня у селі Рингач Новоселицького району Закарпатської обл. священик під час зборів громади напав на журналістку, яка проводила зйомку: вирвав із рук телефон і сховав у своїй кишені.

Ольга Шендировська, видання "Заставна сьогодні" та "Буковина онлайн", Чернівецька обл.

10 березня у селі Добринівці місцевий житель під час проведення зборів релігійної громади перешкоджав у професійній діяльності журналістці: виштовхував її з храму, заважав проводити зйомку.

Наталія Поліщук, ТРК "Аверс", Волинська обл.

14 березня Наталія Поліщук повідомила про перешкоджання з боку представників поліції, які силоміць вивели її з зустрічі Петра Порошенка з виборцями в Ковелі.

Владислав Корнелюк, ТРК "Аврес", м. Луцьк

18 березня у Луцьку агітатори БПП забороняли проводити зйомку знімальній групі каналу, а також намагалися розбити камеру оператору.

Андрій Шкварла, сайт "МІСТО", м. Івано-Франківськ

19 березня агресивно налаштований чоловік у натовпі, помітивши, що його знімають на телефон, кинувся на журналіста. Із другої спроби нападник вибив техніку з рук, а потім ще й розтрощив телефон ногами.

Журналісти Марія Землянська, Максим Опанасенко та оператор Кирило Шапар проекту "Наші гроші", м. Київ

20 березня журналістів проекту "Наші гроші" затримали під час зйомок на території київської місцевості Пуща-Водиця люди, які виявилися співробітниками охоронної фірми "Шторм", пов'язаної з Віктором Медведчуком.

Володимир Роменський, телеканал "Дождь", Росія

31 березня біля будівлі Центрвиборчкому в Києві молодики не дали зняти сюжет журналісту російського телеканалу "Дождь" - один із агресивно налаштованих чоловіків лаявся та ударив журналіста.

Василь Хомюк, видання "Житомир.Life", м. Житомир

2 квітня представник місцевого перевізника ПП "Шериф" напав на журналістів та двічі намагався вибити камеру з рук оператора.

Богдан Осінський, видання "Громадське слідство" та редактор сайту "Мегафон", м. Одеса

16 квітня журналіста побили на території одного з одеських храмів під час виконання редакційного завдання депутат одеської обласної ради Роман Сеник, його брат та мати.