Доходи держбюджету в квітні склали 96% від плану

У квітні державний бюджет виконаний по доходах на 95,9%.\r\nПро це свідчать дані Державної казначейської служби, передають Українські Новини.\r\nДоходи держбюджету за звітний період склали 111,942 млрд гривень при плані в 116,738 млрд гривень.\r\nОтже держбюджету в квітні по доходах виконаний з дефіцитом в 4,795 млрд гривень.\r\nДоходи загального фонду держбюджету в квітні склали 104,103 млрд гривень при плані 108,563 млрд гривень, спецфонду – 7,8 млрд гривень при плані в 8,2 млрд гривень.\r\nНадходження ЄСВ у квітні склало 23,475 млрд гривень, тоді як торік у квітні цей показник становив 18,6 млрд гривень.\r\nУ січні-квітні держбюджету по доходах виконано на 95,2%.\r\nДоходи держбюджету за 4 місяці склали 322,566 млрд гривень при плані в 338,691 млрд гривень.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у січні-квітні поточного року державний бюджет виконано з дефіцитом 0,9 млрд гривень.\r\nВ Кабміні відповіли на найбільш поширені питання, з якими стикаються отримувачі субсидій після закінчення опалювального сезону і пов'язані з необхідністю переоформлення пільг.