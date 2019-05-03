підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
03 травня 2019, пʼятниця, 10:16 10
Фінанси 2019-05-03T10:19:50+03:00
Українські Новини
Доходи держбюджету в квітні склали 96% від плану

Доходи держбюджету в квітні склали 96% від плану

У квітні державний бюджет виконаний по доходах на 95,9%.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету за звітний період склали 111,942 млрд гривень при плані в 116,738 млрд гривень.

Отже держбюджету в квітні по доходах виконаний з дефіцитом в 4,795 млрд гривень.

Доходи загального фонду держбюджету в квітні склали 104,103 млрд гривень при плані 108,563 млрд гривень, спецфонду – 7,8 млрд гривень при плані в 8,2 млрд гривень.

Надходження ЄСВ у квітні склало 23,475 млрд гривень, тоді як торік у квітні цей показник становив 18,6 млрд гривень.

У січні-квітні держбюджету по доходах виконано на 95,2%.

Доходи держбюджету за 4 місяці склали 322,566 млрд гривень при плані в 338,691 млрд гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні-квітні поточного року державний бюджет виконано з дефіцитом 0,9 млрд гривень.

В Кабміні відповіли на найбільш поширені питання, з якими стикаються отримувачі субсидій після закінчення опалювального сезону і пов'язані з необхідністю переоформлення пільг.

Більше новин про: Держбюджет-2019 Доходи дефіцит держбюджету видатки ЄСВ

Архів
Новини
Із початку року зафіксовано 23 інциденти фізичної агресії щодо журналістів, - НСЖУ 10:41
У Києві побудують центр захисту тварин із ветлікарнею, готелем і притулком для котів і собак, - КМДА 10:22
Доходи держбюджету в квітні склали 96% від плану 10:16
У Глевасі напали на будинок депутата Пинзеника: господаря будинку та його дружину зв'язали і пограбували 10:00
Курс долара підскочив перед вихідними після різкого обвалу 10:00
більше новин
Дружина Зеленського купила в анексованому Криму елітну квартиру за півціни, - ЗМІ 13:51
Під егідою Федерації ММА відбудеться перший турнір з ММА в Києві 18:04
Дорожньою картою для Зеленського повинна стати економічна синергія України і РФ, - Амрам Петросян 11:17
Пашинський і ще 7 депутатів пропонують призивати резервістів в особливий період без оголошення мобілізації 14:53
Новини дня: над Україною нависли грози та інавгурація 19:42
більше новин
Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу" 09:29
НБУ продовжує скуповувати валюту 09:43
Антарктида. Фото: facebook.сом / Ігор Дикий
Українські полярники показали неймовірні пейзажі сонячної Антарктиди 13:02
Радник Зеленського Апаршин не рекомендує війну на Донбасі закінчувати військовим шляхом 13:33
Юридичні рішення РФ - нікчемні: МЗС вимагає скасування "паспортної агресії" Росії 21:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok