Доходи держбюджету в квітні склали 96% від плану

У квітні державний бюджет виконаний по доходах на 95,9%.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету за звітний період склали 111,942 млрд гривень при плані в 116,738 млрд гривень.

Отже держбюджету в квітні по доходах виконаний з дефіцитом в 4,795 млрд гривень.

Доходи загального фонду держбюджету в квітні склали 104,103 млрд гривень при плані 108,563 млрд гривень, спецфонду – 7,8 млрд гривень при плані в 8,2 млрд гривень.

Надходження ЄСВ у квітні склало 23,475 млрд гривень, тоді як торік у квітні цей показник становив 18,6 млрд гривень.

У січні-квітні держбюджету по доходах виконано на 95,2%.

Доходи держбюджету за 4 місяці склали 322,566 млрд гривень при плані в 338,691 млрд гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні-квітні поточного року державний бюджет виконано з дефіцитом 0,9 млрд гривень.

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