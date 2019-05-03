У Глевасі напали на будинок депутата Пинзеника: господаря будинку та його дружину зв'язали і пограбували

4 невідомих скоїли розбійний напад на будинок депутата Верховної Ради від фракції "Народний фронт", першого заступника голови комітету з питань регламенту та організації роботи парламенту Павла Пинзеника в Київській області.

Про це Українським Новинам повідомив речник Головного управління Національної поліції у Київській області Микола Жукович.

"4 невідомих у балаклавах скоїли розбійний напад на будинок в Глевасі Київської області. Вони зв'язали господаря оселі та його дружину і викрали їх гроші", - сказав він.

Суму викрадених коштів речник поліції не назвав.

Поліція вживає заходів для пошуку та затримання злочинців.

Як повідомляли Українські Новини, раніше з'явилася інформація, що учасника протесту "евробляхеров" збило авто депутата Пинзеника.

Пинзеник стверджував, що чоловік сам виліз на капот і трохи на ньому полежав.