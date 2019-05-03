У Глевасі напали на будинок депутата Пинзеника: господаря будинку та його дружину зв'язали і пограбували

4 невідомих скоїли розбійний напад на будинок депутата Верховної Ради від фракції "Народний фронт", першого заступника голови комітету з питань регламенту та організації роботи парламенту Павла Пинзеника в Київській області.\r\nПро це Українським Новинам повідомив речник Головного управління Національної поліції у Київській області Микола Жукович.\r\n"4 невідомих у балаклавах скоїли розбійний напад на будинок в Глевасі Київської області. Вони зв'язали господаря оселі та його дружину і викрали їх гроші", - сказав він.\r\nСуму викрадених коштів речник поліції не назвав.\r\nПоліція вживає заходів для пошуку та затримання злочинців.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше з'явилася інформація, що учасника протесту "евробляхеров" збило авто депутата Пинзеника.\r\nПинзеник стверджував, що чоловік сам виліз на капот і трохи на ньому полежав.