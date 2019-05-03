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03 травня 2019, пʼятниця, 08:56 9
Суспільство 2019-05-03T10:45:02+03:00
Українські Новини
В Ізраїлі пам'ять жертв Голокосту вшанували хвилиною мовчання

В Ізраїлі пам'ять жертв Голокосту вшанували хвилиною мовчання

В Ізраїлі люди вшанували хвилиною мовчання пам'ять шести мільйонів жертв Голокосту. Про це повідомляє Deutsche welle.

"Ми не на межі нового Голокосту, але ми не можемо ігнорувати цей старо-новий антисемітизм, який знову піднімає голову, що підігрівається міграційними хвилями, економічними кризами і розчаруванням у політичному керівництві", - заявив президент Ізраїлю Реувен Рівлін.

Він висловив стурбованість новим сплеском антисемітизму, зазначивши, що Європу знову переслідують духи минулого - ідеї переваги, національної чистоти, ксенофобії.

Ізраїль у четвер, 2 травня, вшанував пам'ять шести мільйонів євреїв, знищених націонал-соціалістами та їх поплічниками в ході Голокосту.

Вранці по всій країні на дві хвилини завили сирени, пішоходи зупинилися, щоб вшанувати пам'ять загиблих, автомобілісти припинили рух і вийшли зі своїх машин.

Як повідомляли Українські Новини, еврейский хлопчик, врятований українською родиною, став нобелівським лауреатом.

Раніше аамериканські музей Голокосту заявил про зростання антисемітизму в Україні та розкритикував діяльність Інституту нацпам'яті.

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