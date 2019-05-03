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03 травня 2019, пʼятниця, 09:15 39
Силові структури 2019-05-03T09:19:58+03:00
Українські Новини
Об'єднані сили просунулися на кілометр під Луганськом і зайняли вигідні позиції

Об'єднані сили просунулися на кілометр під Луганськом і зайняли вигідні позиції

Донбас Фото: Штаб ООС Facebook
Донбас Фото: Штаб ООС Facebook

Об'єднані сили просунулися на 1 км у районі Новозванівка Луганській області й зайняли нові позиції.

Про це написав у Facebook командир батальйону "Донбас" В'ячеслав Власенко, передають Українські Новини.

"2 травня 2019 підрозділи 46-го окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна" в результаті успішно проведеної операції в районі Новозванівки просунулися на 1 км вперед і зайняли вигідні рубежі, отримавши перевагу над противником", - повідомив він.

В результаті зіткнення 3 військових поранено.

Як повідомляли Українські Новини, командувач операції Об'єднаних сил (ООС) Сергій Наєв заявив, що за рік ООС українські військові звільнили 3 населених пункти на Донбасі і повернули під контроль 24 кв. км території.

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