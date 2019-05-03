Об'єднані сили просунулися на кілометр під Луганськом і зайняли вигідні позиції

Об'єднані сили просунулися на 1 км у районі Новозванівка Луганській області й зайняли нові позиції.

Про це написав у Facebook командир батальйону "Донбас" В'ячеслав Власенко, передають Українські Новини.

"2 травня 2019 підрозділи 46-го окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна" в результаті успішно проведеної операції в районі Новозванівки просунулися на 1 км вперед і зайняли вигідні рубежі, отримавши перевагу над противником", - повідомив він.

В результаті зіткнення 3 військових поранено.

Як повідомляли Українські Новини, командувач операції Об'єднаних сил (ООС) Сергій Наєв заявив, що за рік ООС українські військові звільнили 3 населених пункти на Донбасі і повернули під контроль 24 кв. км території.