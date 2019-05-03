У Києві Renault підрізав ZAZ, вилетів на зустрічну смугу і перекинувся

У п'ятницю, 3 квітня, поруч зі станцією метро "Бориспільська" сталася аварія за участю двох автомобілів. Renault підрізав ZAZ, після чого вилетів на зустрічну смугу і перекинувся. На щастя, жоден з учасників пригоди не постраждав.

ДТП сталася о 00:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія ZAZ, він рухався у бік "Червоного хутора" за Старобориспільське, коли його підрізав Renault, який їхав на дуже високій швидкості. "Українець" в'їхав у бордюр, а "француза" винесло на зустрічну смугу, де він перекинувся. Власник ZAZ повідомив, що він допоміг покинути салон перевернутої машини одному чоловікові, який спочатку намагався втекти, а потім сказав, що він пасажир. Водій же, як він стверджував, втік. Але з невідомих причин ніхто не бачив, як винуватець втік з місця події. А чоловік, який представився пасажиром, перебував у стані алкогольного сп'яніння (був різкий запах з рота і невиразна мова). Жодних документів на машину і прав у "пасажира" не було. Також він заявив, що з водієм знайомий не був.

Дивом жоден з учасників аварії не постраждав. У ZAZ з'явилися вм'ятини на бічній частині зі сторони водія, від Renault фактично не залишилося живого місця". На місце прибули патрульні, які намагалися з'ясувати, чи дійсно у салоні "француза" знаходилися двоє людей і втік водій. Деталі того, що сталося, встановлюються.

ДТП в Києві. Фото: Інформатор.