підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
03 травня 2019, пʼятниця, 08:34 55
Події 2019-05-03T10:15:01+03:00
Українські Новини
У Києві Renault підрізав ZAZ, вилетів на зустрічну смугу і перекинувся

У Києві Renault підрізав ZAZ, вилетів на зустрічну смугу і перекинувся

У п'ятницю, 3 квітня, поруч зі станцією метро "Бориспільська" сталася аварія за участю двох автомобілів. Renault підрізав ZAZ, після чого вилетів на зустрічну смугу і перекинувся. На щастя, жоден з учасників пригоди не постраждав.

ДТП сталася о 00:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія ZAZ, він рухався у бік "Червоного хутора" за Старобориспільське, коли його підрізав Renault, який їхав на дуже високій швидкості. "Українець" в'їхав у бордюр, а "француза" винесло на зустрічну смугу, де він перекинувся. Власник ZAZ повідомив, що він допоміг покинути салон перевернутої машини одному чоловікові, який спочатку намагався втекти, а потім сказав, що він пасажир. Водій же, як він стверджував, втік. Але з невідомих причин ніхто не бачив, як винуватець втік з місця події. А чоловік, який представився пасажиром, перебував у стані алкогольного сп'яніння (був різкий запах з рота і невиразна мова). Жодних документів на машину і прав у "пасажира" не було. Також він заявив, що з водієм знайомий не був.

Дивом жоден з учасників аварії не постраждав. У ZAZ з'явилися вм'ятини на бічній частині зі сторони водія, від Renault фактично не залишилося живого місця". На місце прибули патрульні, які намагалися з'ясувати, чи дійсно у салоні "француза" знаходилися двоє людей і втік водій. Деталі того, що сталося, встановлюються.

ДТП в Києві. Фото: Інформатор.ДТП в Києві. Фото: Інформатор.

Більше новин про: ДТП з авто

Архів
Новини
Із початку року зафіксовано 23 інциденти фізичної агресії щодо журналістів, - НСЖУ 10:41
У Києві побудують центр захисту тварин із ветлікарнею, готелем і притулком для котів і собак, - КМДА 10:22
Доходи держбюджету в квітні склали 96% від плану 10:16
У Глевасі напали на будинок депутата Пинзеника: господаря будинку та його дружину зв'язали і пограбували 10:00
Курс долара підскочив перед вихідними після різкого обвалу 10:00
більше новин
Дружина Зеленського купила в анексованому Криму елітну квартиру за півціни, - ЗМІ 13:51
Під егідою Федерації ММА відбудеться перший турнір з ММА в Києві 18:04
Дорожньою картою для Зеленського повинна стати економічна синергія України і РФ, - Амрам Петросян 11:17
Пашинський і ще 7 депутатів пропонують призивати резервістів в особливий період без оголошення мобілізації 14:53
Новини дня: над Україною нависли грози та інавгурація 19:42
більше новин
Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу" 09:29
НБУ продовжує скуповувати валюту 09:43
Антарктида. Фото: facebook.сом / Ігор Дикий
Українські полярники показали неймовірні пейзажі сонячної Антарктиди 13:02
Радник Зеленського Апаршин не рекомендує війну на Донбасі закінчувати військовим шляхом 13:33
Юридичні рішення РФ - нікчемні: МЗС вимагає скасування "паспортної агресії" Росії 21:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok