Омелян похвалився, що "Санса Старк" з "Гри престолів" вийшла заміж у сукні від його дружини

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив про те, що одна з головних героїнь серіалу "Гра престолів" Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк, сьогодні вийшла заміж у сукні від його дружини - українського дизайнера Світлани Бевзи. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Гірко молодятам! 🙂 Чи любите Ви серіал Гра Престолів, як люблю його я? А чи знаєте Ви, що головна героїня цього серіалу, Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк, сьогодні таємно вийшла заміж? І вся американська і британська преса навперебій захоплено пише, що під вінець вона пішла у чарівному білому вбранні від українського дизайнера BEVZA! Вітаю, моя кохана! ❤️ Українці не лише вміють створювати сюжети крутіші за американські блокбастери, але й бути на вершині світової моди і стилю!" – повідомив Омелян.

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