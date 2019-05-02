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02 травня 2019, четвер, 21:36 4
Події 2019-05-02T23:00:50+03:00
Українські Новини
У Миколаєві маршрутка врізалась у вантажівку, є постраждалі

У Миколаєві маршрутка врізалась у вантажівку, є постраждалі

У Миколаєві в середу, 20 березня, маршрутний автобус потрапив у ДТП. Водій не впорався з керуванням і врізався в дерево, постраждали четверо пасажирів. Про це повідомляє отдел комунікації поліції в Миколаївській області.

"20 березня близько 19:40 в районі будинку 55 по пр-ту Центральному 20-річний водій маршрутного таксі РУТА не впорався з керуванням та допустив виїзд за межі проїзної частини з послідуючим зіткненням з деревом.

Правоохоронці встановили, що в результаті ДТП травми отримали четверо пасажирів мікроавтобуса.

Як повідомляли Українські Новини, вночі в Миколаєві врізався в дерево автомобіль з військовими.

Раніше у Миколаєві п'яний таксист у спробі втекти протаранив поліцейське авто.

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