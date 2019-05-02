Килимового пітона з трьома очима знайшли на півночі Австралії

Управління національними парками і заповідниками Австралії розмістило в інтернеті фотографію триокої змії, знайденої на одній з доріг на півночі країни. Влада Північної території Австралії назвала знахідку незвичайною, повідомляє "Російська служба BBC".

Змію виявили в березні неподалік від містечка Хампті Ду в 40 кілометрах від Дарвіна. Дуже молодий килимовий пітон, якого назвали "Монті Пайтон", помер через кілька тижнів після того, як його знайшли.

Експерти кажуть, що його третє око, судячи з усього, з'явилося в результаті природної мутації. На думку фахівців, через деформацію голови пітону довжиною 40 сантиметрів було складно харчуватися.

Ветеринари сказали, що, судячи з рентгенівських знімків, у змії не було двох голів, що зрослися, - тільки одна, але з трьома очницями і трьома функціонуючими очима.

Серпентолог професор Брайан Фрай з Квінслендського університету каже, що подібні мутації - нормальний процес еволюції.

"У кожного немовляти є якісь мутації, просто в даному випадку це виглядало особливо дивно", - говорить він.

Триокий пітон. Фото: Northern Territory Parks and Wildlife

"Я ще жодного разу не бачив змію з трьома очима, але у нас в лабораторії килимовий пітон живе з двома головами. Щось подібне ми спостерігаємо з сіамськими близнюками", - зазначає серпентолог.

За словами професора, не виключено, що третє око пітона дісталося йому від його близнюка, якого він абсорбував у своє тіло.

Як повідомляли Українські Новини, в Австралії пітон виліз з унітазу і вкусив жінку. Також до туристки в Австралії до сумки пробрався пітон і скинув у ній шкіру.

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