підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
02 травня 2019, четвер, 20:34 18
Події 2019-05-02T20:55:55+03:00
Українські Новини
36-річний білорус намагався зґвалтувати 14-річну дівчину в селі під Києвом

36-річний білорус намагався зґвалтувати 14-річну дівчину в селі під Києвом

Насильство. Фото: pixabay
Насильство. Фото: pixabay

Поліція затримала 36-річного громадянина Білорусі, що має посвідку на проживання в Україні до 2020 року, за підозрою в розбещенні 14-річної школярки в селі Горенка Києво-Святошинського району.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

У повідомленні сказано, що школярка звернулася в поліцію із заявою про те, що сусід кілька днів тому намагався її згвалтувати.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік, на якого вказала дівчина, нещодавно поселився в багатоквартирному будинку, вони затримали його за місцем тимчасового проживання.

Згідно зі свідченнями дівчини, нетверезий чоловік спочатку завів з нею розмову біля під'їзду, потім запросив її в свій будинок продовжити розмову, де намагався її згвалтувати.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі до п'яти років і заборона в'їзду в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, в січні суд засудив до 15 років в'язниці педофіла за зґвалтування 7-літньої дівчинки в Харківській області. Також у Києві затримали вбивцю і гвалтівника 16-річної дівчини на Оболоні.

Раніше в Одеській області затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку.

Більше новин про: згвалтування спроба зґвалтування звинувачення в зґвалтуванні Громадянин Білорусі

Архів
Новини
Кіровоградський губернатор Кузьменко задекларував 3 мільйони гривень, з яких 2,6 - дивіденди 21:39
Триокий пітон. Фото: Northern Territory Parks and Wildlife
Килимового пітона з трьома очима знайшли на півночі Австралії 21:03
Бразильця-бойовика "ДНР" Лусварге засудили до 13 років в'язниці 20:37
36-річний білорус намагався зґвалтувати 14-річну дівчину в селі під Києвом 20:34
Підозрюваного у справі Гандзюк Павловського відпустили з-під варти і відправили під домашній арешт 20:12
більше новин
У травні штрафи для "євробляхерів" зростуть 06:30 Інфографіка
Дружина Зеленського купила в анексованому Криму елітну квартиру за півціни, - ЗМІ 13:51
Під егідою Федерації ММА відбудеться перший турнір з ММА в Києві 18:04
Дорожньою картою для Зеленського повинна стати економічна синергія України і РФ, - Амрам Петросян 11:17
Змінити оператора зв'язку можна безкоштовно і без зміни номеру: як це працює 06:15
більше новин
Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу" 09:29
НБУ продовжує скуповувати валюту 09:43
Антарктида. Фото: facebook.сом / Ігор Дикий
Українські полярники показали неймовірні пейзажі сонячної Антарктиди 13:02
Юридичні рішення РФ - нікчемні: МЗС вимагає скасування "паспортної агресії" Росії 21:01
Супрун у Facebook розповіла про наслідки "лайкозалежності" для здоров'я і користь реального спілкування 22:43
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok