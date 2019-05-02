36-річний білорус намагався зґвалтувати 14-річну дівчину в селі під Києвом

Поліція затримала 36-річного громадянина Білорусі, що має посвідку на проживання в Україні до 2020 року, за підозрою в розбещенні 14-річної школярки в селі Горенка Києво-Святошинського району.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

У повідомленні сказано, що школярка звернулася в поліцію із заявою про те, що сусід кілька днів тому намагався її згвалтувати.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік, на якого вказала дівчина, нещодавно поселився в багатоквартирному будинку, вони затримали його за місцем тимчасового проживання.

Згідно зі свідченнями дівчини, нетверезий чоловік спочатку завів з нею розмову біля під'їзду, потім запросив її в свій будинок продовжити розмову, де намагався її згвалтувати.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі до п'яти років і заборона в'їзду в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, в січні суд засудив до 15 років в'язниці педофіла за зґвалтування 7-літньої дівчинки в Харківській області. Також у Києві затримали вбивцю і гвалтівника 16-річної дівчини на Оболоні.

Раніше в Одеській області затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку.