підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
02 травня 2019, четвер, 20:37 8
Судова влада 2019-05-02T21:19:32+03:00
Українські Новини
Бразильця-бойовика "ДНР" Лусварге засудили до 13 років в'язниці

Бразильця-бойовика "ДНР" Лусварге засудили до 13 років в'язниці

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив до 13 років в'язниці бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки", громадянина Федеративної Республіки Бразилія Рафаеля Маркуса Лусварге.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

Під час судового розгляду прокурор надав незаперечні докази вини іноземця в участі в діяльності терористичних організацій і не передбачених законом збройних формуваннях.

У свою чергу обвинувачений визнавав свою провину лише у частині участі в діяльності не передбачених законом збройних формувань, проте заперечував участь у діяльності терористичних організацій.

Суд визнав обвинуваченого винним за ч.1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 (створення терористичної групи чи терористичної організації, створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), і призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, суд стягнув з іноземця витрати на проведення експертиз у сумі близько 15 тис. Гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд залишив Лусварге під вартою до 28 січня

4 травня, "Національний корпус" затримав Лусварге в Києві і привів в СБУ.

7 травня суд заарештував Лусварге.

Більше новин про: Суд Рафаель Лусварге

Архів
Новини
Кіровоградський губернатор Кузьменко задекларував 3 мільйони гривень, з яких 2,6 - дивіденди 21:39
Триокий пітон. Фото: Northern Territory Parks and Wildlife
Килимового пітона з трьома очима знайшли на півночі Австралії 21:03
Бразильця-бойовика "ДНР" Лусварге засудили до 13 років в'язниці 20:37
36-річний білорус намагався зґвалтувати 14-річну дівчину в селі під Києвом 20:34
Підозрюваного у справі Гандзюк Павловського відпустили з-під варти і відправили під домашній арешт 20:12
більше новин
У травні штрафи для "євробляхерів" зростуть 06:30 Інфографіка
Дружина Зеленського купила в анексованому Криму елітну квартиру за півціни, - ЗМІ 13:51
Під егідою Федерації ММА відбудеться перший турнір з ММА в Києві 18:04
Дорожньою картою для Зеленського повинна стати економічна синергія України і РФ, - Амрам Петросян 11:17
Змінити оператора зв'язку можна безкоштовно і без зміни номеру: як це працює 06:15
більше новин
Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу" 09:29
НБУ продовжує скуповувати валюту 09:43
Антарктида. Фото: facebook.сом / Ігор Дикий
Українські полярники показали неймовірні пейзажі сонячної Антарктиди 13:02
Юридичні рішення РФ - нікчемні: МЗС вимагає скасування "паспортної агресії" Росії 21:01
Супрун у Facebook розповіла про наслідки "лайкозалежності" для здоров'я і користь реального спілкування 22:43
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok