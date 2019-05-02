Бразильця-бойовика "ДНР" Лусварге засудили до 13 років в'язниці

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив до 13 років в'язниці бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки", громадянина Федеративної Республіки Бразилія Рафаеля Маркуса Лусварге.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.\r\nПід час судового розгляду прокурор надав незаперечні докази вини іноземця в участі в діяльності терористичних організацій і не передбачених законом збройних формуваннях.\r\nУ свою чергу обвинувачений визнавав свою провину лише у частині участі в діяльності не передбачених законом збройних формувань, проте заперечував участь у діяльності терористичних організацій.\r\nСуд визнав обвинуваченого винним за ч.1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 (створення терористичної групи чи терористичної організації, створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), і призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.\r\nКрім того, суд стягнув з іноземця витрати на проведення експертиз у сумі близько 15 тис. Гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше суд залишив Лусварге під вартою до 28 січня\r\n4 травня, "Національний корпус" затримав Лусварге в Києві і привів в СБУ.\r\n7 травня суд заарештував Лусварге.