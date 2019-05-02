В Одесі на бронекатере загинув 23-річний матрос

В Одесі на борту малого броньованого артилерійського катера (МБАК) Вишгород загинув 23 річний матрос. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-центр ВМС України у четвер, 2 травня.

"Трагічний випадок стався вранці на борту МБАКа, який перебував у Практичній (Військової) гавані в Одесі", – йдеться в повідомленні.

За фактом загибелі матроса почалося слідство. Правоохоронці з'ясовують, чи було це самогубство.

Бронекатер Вишгород і ще три МБАКа були введені до складу національних Військово-морських сил 1 липня 2018.

Нагадаємо, раніше військовий загинув у результаті наїзду поїзда у Львівській області.