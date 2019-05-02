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02 травня 2019, четвер, 16:27 39
Силові структури 2019-05-02T21:30:05+03:00
Українські Новини
В Україну прибули американські десантники

В Україну прибули американські десантники

В Україну прибули понад 130 військовослужбовців десантно-штурмової дивізії армії США. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Церемонія передачі повноважень відбулася в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

На заміну військовослужбовцям 278-го бронекавалерийского полку Національної гвардії США зі штату Теннессі, які перебували на Львівщині з літа 2018 року, в Україну прибули понад 130 військових 2-й бригадної тактичної групи Страйк 101-ї повітряно-десантної (десантно-штурмовий) дивізії армії США. Термін ротації на території України для американських військових буде складати 9 місяців.

У Міноборони зазначили, що американські гвардійці з штату Теннессі добре справилися із завданнями з підготовки українських підрозділів і отримали нагороди Міноборони України.

Представники армії США будуть продовжувати допомагати в тренуванні підрозділів Збройних сил України за стандартами підготовки армій країн НАТО.

Нагадаємо, український військовий і нацгвардеец США загинули через падіння винищувача Су-27 у Вінницькій області. вівторок винищувач Су-27 впав у Вінницькій області під час виконання навчально-бойового польоту.

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