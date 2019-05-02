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02 травня 2019, четвер, 20:12 14
Судова влада 2019-05-02T21:45:02+03:00
Українські Новини
Підозрюваного у справі Гандзюк Павловського відпустили з-під варти і відправили під домашній арешт

Підозрюваного у справі Гандзюк Павловського відпустили з-під варти і відправили під домашній арешт

Суд відпустив з-під варти і відправив під домашній арешт із зобов'язанням носити браслет колишнього помічника депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука ("Блок Петра Порошенка") Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Про це в соціальній мережі Facebook написав адвокат боку потерпілих Масі Найєм, передають Українські Новини.

"Таке рішення прийняв суддя, задовольняючи клопотання прокуратури. Тепер він не утримується в СІЗО. У нього домашній арешт з обов'язком носити браслет", - повідомив Найєм.

Також адвокат висловив підозри, що справу "намагаються поховати".

Як повідомляли Українські Новини, нападавшие на Гандзюк дали викривальні показання, їм загрожує до 10 років в'язниці.

Тим часом, Генпрокуратура має намір розширити коло підозрюваних в замовленні та організації вбивства Гандзюк.

Раніше підозрюваний у організації вбивства Гандзюк вийшов під заставу.

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