Бойко зробив зауваження Зеленському: продовження політики на розрив зв'язків з Росією - це повторення помилок Порошенка

Продовження політики на розрив зв'язків з Росією - це повторення помилок Порошенко. Про це заявив засновник "Опозиційної платформи-За життя", народний депутат Юрій Бойко у коментарі журналістам.

"Слова Володимира Зеленського про те, що кордон — єдине, що сьогодні об'єднує Україну і Росію, — це повторення помилок минає режиму, який зробив розрив українсько-російських зв'язків основою своєї політичної доктрини. Цей безвідповідальний курс веде у політичний тупик", — підкреслив Юрій Бойко.

Він зазначив, що в свій час у Петра Порошенка був вибір між світом і війною.

"Ставши президентом, він вибрав війну. Підсумок за п'ять років — тисячі жертв, сотні тисяч біженців, мільйони поламаних доль і триваючі бої на Донбасі. Зараз такий вибір стоїть перед Володимиром Зеленським і це вже не шоу, а людські життя і майбутнє країни. Від нового Президента чекають миру, а не повторення риторики режиму Порошенка в стилі "геть від Москви", — сказав Юрій Бойко.

Опозиційний політик підкреслив, що вибори вже пройшли. Закінчилися шоу на стадіонах і здачі аналізів. Це означає, що обраному Президенту пора змінювати формат і готуватися до управління державою.

"Найважливішими проблемами сьогодні є пошук мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, деескалація в акваторії Азовського і Чорного морів. У сфері економіки — продовження контракту на транзит газу, зняття обмежень на постачання в Україну нафти і нафтопродуктів. Всі ці завдання вимагають діалогу з Російською Федерацією, а не вправ матч", — підкреслив Юрій Бойко.

За його словами, те, що українсько-російські відносини в такому критичному стані — вина політиків. І завдання політиків це змінити.

"Наші країни і народи насправді пов'язує дуже багато. Це і родинні зв'язки, і загальна для багатьох мова, єдина віра, спільні сторінки історії і спільні перемоги. В тому числі і Велика Перемога над фашизмом, чергову дату якої ми скоро будемо відзначати. У переддень свята хочу привітати наші народи-переможці, а політикам нагадати, що долі людей важливіше будь-яких політичних позицій та ідеологічних доктрин", — резюмував засновник "Опозиційної платформи-За життя".