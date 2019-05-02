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02 травня 2019, четвер, 19:42 26
Політика 2019-05-02T21:01:59+03:00
Українські Новини
Новини дня: над Україною нависли грози та інавгурація

Новини дня: над Україною нависли грози та інавгурація

Пройшло два дні з моменту офіційного оголошення Зеленського переможцем другого туру виборів Президента, а дата інавгурації досі невідома. Завтра результати виборів опублікують офіційні видання "Голос України" та "Урядовий Кур'єр". З цього моменту стартує відлік 30 днів, протягом яких Рада зобов'язана призначити дату інавгурації, щоб виконати вимогу Конституції. Зеленський поки не назвав бажану дату своєї інавгурації, тому ініціатива на боці Ради.

Найшвидша інавгурація була у Порошенка - на 13-й день після виборів. Януковича інавгурували на 18-й день, після голосування, а Ющенка - на 28-й. Якщо перевести ці дати на минулі вибори, то Зеленського повинні б інавгурували не пізніше 19 травня. Якщо дане порівняння буде доречним.

У будь-якому випадку, до інавгурації Зеленський не називатиме претендентів на крісла у владі.

Відпочивши два дні в Турції Зеленський почав тролити у Facebook Россію. Він несподівано заявив, що Україна з нею лише загальний кордон. Зеленський також назвав дві свіжі проблеми у відносинах з РФ: заборону на експорт нафтопродуктів, роздачу паспортів в ОРДЛО. Частина прихильників Зе були розчаровані різкою тональністю, оскільки очікують від нього обіцяного миру, який неможливий без переговорів з Росією.

Сьогодні в Одесі згадують трагічні події 2 травня 2014 року. Тоді масштабне зіткнення протиборчих активістів закінчилося масовою загибеллю людей через пожежу в Будинку профспілок. Представники влади до Одеси не приїхали, проте два крила опозиції Бойко та Новинський поклали квіти на Куликовому полі та пообіцяли домогтися покарання винних.

Сьогодні другий день як почали діяти нові правила нарахування пені за борги по комуналці. Детальніше про колективні договори та нарахування пені можна прочитати у нашій публікації.

Кабмін обіцяв знизити ціну на газ з 1 травня, але вже друге число і ніхто не розуміє, вдалося це зробити чи ні. Раніше Кабмін і "Нафтогаз" домовилися знизити ціну на 30 копійок, але посварилися через текст урядової постанови.

До України пришли травневі грози. Буде тепло, але мокро увесь тиждень.

Більше новин про: Газ для населення Володимир Зеленський інавгурація Одеська трагедія 2 травня 2014 року

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