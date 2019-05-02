Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності, що відносяться до креативних індустрій

Кабінет Міністрів затвердив перелік видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №265 від 24 квітня, передають Українські Новини.

До таких, зокрема, відносяться: виробництво ювелірних виробів та біжутерії; музичних інструментів; видання книг, газет, журналів та періодичних видань, комп'ютерних ігор і іншого програмного забезпечення; виробництво кіно - та відеофільмів, телевізійних програм; компонування кіно - та відеофільмів, телевізійних програм; розповсюдження кіно - та відеофільмів, телевізійних програм; демонстрація кінофільмів; видання звукозаписів; діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення; комп'ютерне програмування; консультації з питань інформатизації; діяльність інформаційних агентств; діяльність у сфері зв'язків із громадськістю; діяльність у сфері архітектури; дослідження й експериментальні розробки в галузі суспільних і гуманітарних наук; рекламні агентства; посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; спеціалізована діяльність із дизайну; діяльність у сфері фотографії; послуги з перекладу; освіта у сфері культури; театральна та концертна діяльність; діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів; індивідуальна мистецька діяльність; функціювання театральних і концертних залів, бібліотек та архівів, музеїв.

Наголошується, що застосування цього переліку дозволить визначити внесок креативних індустрій у валовий внутрішній продукт країни, частку осіб, зайнятих у цих сферах, а також кількість підприємств та їх обіг.

Як повідомляли"Українські Новини, у червні 2018 року Верховна Рада законодавчо закріпила поняття "креативні індустрії".

Рада визначила, що креативні індустрії - це перелік видів економічної діяльності, які мають потенціал до створення доданої вартості і робочих місць через культурну або креативне вираз, а їхні продукти і послуги є результатом індивідуальної творчості, навичок і таланту.