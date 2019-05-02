підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
02 травня 2019, четвер, 19:31 26
Кабмін 2019-05-02T21:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності, що відносяться до креативних індустрій

Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності, що відносяться до креативних індустрій

Кабінет Міністрів затвердив перелік видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №265 від 24 квітня, передають Українські Новини.

До таких, зокрема, відносяться: виробництво ювелірних виробів та біжутерії; музичних інструментів; видання книг, газет, журналів та періодичних видань, комп'ютерних ігор і іншого програмного забезпечення; виробництво кіно - та відеофільмів, телевізійних програм; компонування кіно - та відеофільмів, телевізійних програм; розповсюдження кіно - та відеофільмів, телевізійних програм; демонстрація кінофільмів; видання звукозаписів; діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення; комп'ютерне програмування; консультації з питань інформатизації; діяльність інформаційних агентств; діяльність у сфері зв'язків із громадськістю; діяльність у сфері архітектури; дослідження й експериментальні розробки в галузі суспільних і гуманітарних наук; рекламні агентства; посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; спеціалізована діяльність із дизайну; діяльність у сфері фотографії; послуги з перекладу; освіта у сфері культури; театральна та концертна діяльність; діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів; індивідуальна мистецька діяльність; функціювання театральних і концертних залів, бібліотек та архівів, музеїв.

Наголошується, що застосування цього переліку дозволить визначити внесок креативних індустрій у валовий внутрішній продукт країни, частку осіб, зайнятих у цих сферах, а також кількість підприємств та їх обіг.

Як повідомляли"Українські Новини, у червні 2018 року Верховна Рада законодавчо закріпила поняття "креативні індустрії".

Рада визначила, що креативні індустрії - це перелік видів економічної діяльності, які мають потенціал до створення доданої вартості і робочих місць через культурну або креативне вираз, а їхні продукти і послуги є результатом індивідуальної творчості, навичок і таланту.

Більше новин про: Креативні індустрії

Архів
Новини
Кіровоградський губернатор Кузьменко задекларував 3 мільйони гривень, з яких 2,6 - дивіденди 21:39
Триокий пітон. Фото: Northern Territory Parks and Wildlife
Килимового пітона з трьома очима знайшли на півночі Австралії 21:03
Бразильця-бойовика "ДНР" Лусварге засудили до 13 років в'язниці 20:37
36-річний білорус намагався зґвалтувати 14-річну дівчину в селі під Києвом 20:34
Підозрюваного у справі Гандзюк Павловського відпустили з-під варти і відправили під домашній арешт 20:12
більше новин
У травні штрафи для "євробляхерів" зростуть 06:30 Інфографіка
Дружина Зеленського купила в анексованому Криму елітну квартиру за півціни, - ЗМІ 13:51
Під егідою Федерації ММА відбудеться перший турнір з ММА в Києві 18:04
Дорожньою картою для Зеленського повинна стати економічна синергія України і РФ, - Амрам Петросян 11:17
Змінити оператора зв'язку можна безкоштовно і без зміни номеру: як це працює 06:15
більше новин
Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу" 09:29
НБУ продовжує скуповувати валюту 09:43
Антарктида. Фото: facebook.сом / Ігор Дикий
Українські полярники показали неймовірні пейзажі сонячної Антарктиди 13:02
Юридичні рішення РФ - нікчемні: МЗС вимагає скасування "паспортної агресії" Росії 21:01
Супрун у Facebook розповіла про наслідки "лайкозалежності" для здоров'я і користь реального спілкування 22:43
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok