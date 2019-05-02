Глава фракції ОБ Новинський та його команда взяли участь у панахиді за жертвами 2 травня в Одесі

Сьогодні, 2 травня, у всіх храмах Одеської єпархії звершуються заупокійні богослужіння за всіма жертвами трагічних подій 2 травня 2014 року. Поклавши квіти до місця кривавої трагедії на Куликовому полі в Одесі, Вадим Новинський та команда "Опозиційного блоку" (ОБ) в Одеській області взяли участь у божественній літургії та загальноміський панахиді за жертвами трагедії 2 травня 2014 року, що відбулася в Свято-Ільїнському чоловічому монастирі. За традицією, обидві служби провів митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел.

Про це йдеться на офіційній сторінці фракції ОБ у соціальній мережі Facebook.

Представники команди "Опозиційного блоку" зазначили, що сьогодні день траурної річниці, коли в Одесі сталася страшна трагедія, яка забрала десятки життів ні в чому не винних мешканців міста. Також вони висловили тверду впевненість в тому, що будуть домагатися того, щоб розслідування нарешті пройшло як можна швидше.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових зіткнень загинуло 48 осіб, більшість з них – під час пожежі в Будинку профспілок.