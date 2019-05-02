Львів продав на аукціоні приміщення в центрі площею 246,9 кв.м за 45,6 млн гривень

Виконавчий комітет Львівської міської ради 2 травня на аукціоні продав приміщення площею 246,9 кв.м в підвалі, на першому поверсі і на антресолі на пл. Ринок,37 в центрі міста за 45,577 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні Львівської міськради, передають Українські Новини.\r\n"Вартість одного квадратного метра склала 184,596 тис. гривень", - сказано в ньому.\r\nПриміщення купила компанія "Дейлор Консалт" (Київ).\r\nВласником компанії є житель Полтавської області Юрій Пузь.\r\nКомпанія спеціалізується на оренді і управлінні майном, а також купівлі та продажу нерухомості.\r\nБудинок на площі Ринок,37 (колишня кам'яниця Гросваерская) є пам'яткою архітектури національного значення.\r\nЯк повідомляло агентство, виконавчий комітет Львівської міської ради на аукціоні продав приміщення площею 171,3 кв. м на вул. Шпитальной, 25 в центрі міста за 6,4 млн гривень.