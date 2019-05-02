АМКУ розслідує "розпил" 600 млн гривень, призначених для реконструкції Шулявського мосту, - ЗМІ

Відразу дві компанії "Укрбуду" брали участь у тендері реконструкції Шулявського мосту, в результаті чого одна з компаній-переможців отримала 600 мільйонів гривень на виконання ремонтних робіт, повідомляє "Економічна правда".

Так, зазначену суму грошей розіграли між собою "Північно-український будівельний альянс" і ТОВ "Спецбуд-Плюс". Обидві компанії входять до корпорації "Укрбуд".

У результаті такого конкурсу, що супроводжувався численними порушеннями, 600 млн грн отримала компанія "Північно-український будівельний альянс". Ця компанія належить помічникові народного депутата Максима Микитася Андрію Якусевичу.

Варто зазначити, що раніше ці ж компанії брали участь у тендерах на будівництво корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова (очікувана вартість 2,8 млрд грн) і реконструкцію гімназії № 59 імені О.М. Бойченка в Голосіївському районі (175 млн грн).

У результаті цих двох тендерів "Укрбуд" порушила антимонопольне законодавство сумарно на 3 млрд грн.

Тому конкурс на ремонт Шулявського мосту також привернув увагу Антимонопольного комітету, який розпочав власне дослідження щодо змови на конкурсі між двома вказаними компаніями.

Так, зазначається, що ці компанії під час участі в тендерах порушили закон, адже окрім спільного входження в корпорацію "Укрбуд":

мають одну адресу та засоби зв’язку;

використовували однакову IP-адресу для податкового звітування та для входження до електронних кабінетів системи "Клієнт-Банк";

надавали одна одній фінансову допомогу;

надіслали файли із тендерними пропозиціями, які мають однакові властивості;

мають банківські гарантії від одного банку, видані в один день та з послідовною реєстраційною нумерацією.

Щодо тендерів на будівництво корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії та реконструкцію гімназії – з цього приводу 6 травня пройде чергове засідання.

Щодо "розпилу" цими ж компаніями 600 млн грн коштів на тендері щодо "Шулявського мосту" також має відбутись засідання, і якщо у компаній не з’являться аргументи на власний захист – на них очікують штрафи у розмірі до 10% доходу за останній звітній рік і заборона брати участь у тендерних процедурах наступні 3 роки.

Як повідомляли Українські Новини, реконструкція Шулявського мосту обійдеться Києву в 1 млрд гривень.

У КМДА заявили, що процедура тендеру на реконструкцію Шулявського мосту проведена в рамках законодавства.

Також ЗМІ писали, що будівельники Шулявського мосту в Києві змушені залишити роботу і мітингувати біля будівлі АМКУ.