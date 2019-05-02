Підозрюваному у розстрілі на Майдані снайперу Хмелю продовжили арешт

Печерський районний суд Києва продовжив до 16 червня арешт снайпера Дмитра Хмеля, екс-бійця спецназу "Омега" Національної гвардії (Внутрішніх військ), підозрюваного у вбивстві активіста Євромайдану на вул. Інститутській в Києві.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Термін розслідування справи продовжено до 30 серпня.

В середині квітня суд розглянув клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу підозрюваному ще на 2 місяці.

Прокуратура зазначила, що необхідно дочекатися завершення 6 судових експертиз, зокрема, снайперських гвинтівок бійців "Омеги".

Захист снайпера просив відпустити його з-під варти, вказавши, що Хмель є учасником АТО, добровільно здав всі закордонні паспорти, має проблеми зі здоров'ям і утримує неповнолітню дитину.

Суд відкинув ці аргументи і продовжив арешт підсудного до 15 червня включно.

Хмель підозрюється у вбивстві активіста, театрального режисера Олександра Храпаченка на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Слідство встановило, що 20 лютого 2014 командувач Внутрішніх військ Станіслав Шуляк направив на вул. Інститутську групу снайперів "Омега" в допомогу спецроті "Беркут", яка розстрілювала активістів Євромайдану.

Снайпери "Омеги" розмістилися на території клубу Кабінету Міністрів.

О 11:28 20 лютого 2014 року, за даними прокуратури, снайпер Хмель вистрілив зі своєї снайперської гвинтівки в беззбройного мітингувальника за барикадою і вбив його.

Як повідомляли Українські Новини, 21 грудня снайпера Хмеля залишили під арештом до кінця зими.

Тим часом прокурор вважає, що снайпер Нацгвардії Хміль сховав гільзу після пострілу в активіста Євромайдана.