підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
02 травня 2019, четвер, 17:29 19
Судова влада 2019-05-02T19:15:02+03:00
Українські Новини
Підозрюваному у розстрілі на Майдані снайперу Хмелю продовжили арешт

Підозрюваному у розстрілі на Майдані снайперу Хмелю продовжили арешт

Снайпер Дмитро Хміль.
Снайпер Дмитро Хміль.

Печерський районний суд Києва продовжив до 16 червня арешт снайпера Дмитра Хмеля, екс-бійця спецназу "Омега" Національної гвардії (Внутрішніх військ), підозрюваного у вбивстві активіста Євромайдану на вул. Інститутській в Києві.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Термін розслідування справи продовжено до 30 серпня.

В середині квітня суд розглянув клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу підозрюваному ще на 2 місяці.

Прокуратура зазначила, що необхідно дочекатися завершення 6 судових експертиз, зокрема, снайперських гвинтівок бійців "Омеги".

Захист снайпера просив відпустити його з-під варти, вказавши, що Хмель є учасником АТО, добровільно здав всі закордонні паспорти, має проблеми зі здоров'ям і утримує неповнолітню дитину.

Суд відкинув ці аргументи і продовжив арешт підсудного до 15 червня включно.

Хмель підозрюється у вбивстві активіста, театрального режисера Олександра Храпаченка на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Слідство встановило, що 20 лютого 2014 командувач Внутрішніх військ Станіслав Шуляк направив на вул. Інститутську групу снайперів "Омега" в допомогу спецроті "Беркут", яка розстрілювала активістів Євромайдану.

Снайпери "Омеги" розмістилися на території клубу Кабінету Міністрів.

О 11:28 20 лютого 2014 року, за даними прокуратури, снайпер Хмель вистрілив зі своєї снайперської гвинтівки в беззбройного мітингувальника за барикадою і вбив його.

Як повідомляли Українські Новини, 21 грудня снайпера Хмеля залишили під арештом до кінця зими.

Тим часом прокурор вважає, що снайпер Нацгвардії Хміль сховав гільзу після пострілу в активіста Євромайдана.

Більше новин про: Арешт снайпер Дмитро Хміль Печерський райсуд Києва

Архів
Новини
Глава фракції ОБ Новинський та його команда взяли участь у панахиді за жертвами 2 травня в Одесі 19:05
Коли зміниться Президент, твій чоловік за все відповість: прокурор у справі Гандзюк заявив про погрози його сім'ї 18:52
Львів продав на аукціоні приміщення в центрі площею 246,9 кв.м за 45,6 млн гривень 18:43
Під низкою обстрілів на Донбасі поранені двоє українських військових 18:40
АМКУ розслідує "розпил" 600 млн гривень, призначених для реконструкції Шулявського мосту, - ЗМІ 18:31
більше новин
У травні штрафи для "євробляхерів" зростуть 06:30 Інфографіка
Дружина Зеленського купила в анексованому Криму елітну квартиру за півціни, - ЗМІ 13:51
Глава фракції ОБ Новинський та його команда взяли участь у панахиді за жертвами 2 травня в Одесі 19:05
Під егідою Федерації ММА відбудеться перший турнір з ММА в Києві 18:04
Дорожньою картою для Зеленського повинна стати економічна синергія України і РФ, - Амрам Петросян 11:17
більше новин
Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу" 09:29
НБУ продовжує скуповувати валюту 09:43
Зі спільного з Росією у нас залишився тільки державний кордон, - Зеленський 14:29
Антарктида. Фото: facebook.сом / Ігор Дикий
Українські полярники показали неймовірні пейзажі сонячної Антарктиди 13:02
Юридичні рішення РФ - нікчемні: МЗС вимагає скасування "паспортної агресії" Росії 21:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok