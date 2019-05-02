Ціни на автогаз знову зросли

Середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у четвер, 2 травня, у порівнянні з п'ятницею, 26 квітня, підвищилися на 0,2%, або на 3 копійки до 13,50 гривні\/літр.\r\nПро це йдеться в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ підвищилися на 1,43% з 13,31 гривень\/літр.\r\nСередні роздрібні ціни на 2 травня:\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\nСПБТ\r\n\r\n\r\nВінницька\r\n13,31\r\n\r\n\r\nВолинська\r\n13,51\r\n\r\n\r\nДніпропетровська\r\n13,50\r\n\r\n\r\nДонецька\r\n13,70\r\n\r\n\r\nЖитомирська\r\n13,38\r\n\r\n\r\nЗакарпатська\r\n13,36\r\n\r\n\r\nЗапорізька\r\n13,43\r\n\r\n\r\nІвано-Франківська\r\n13,37\r\n\r\n\r\nКиїв\r\n13,59\r\n\r\n\r\nКиївська\r\n13,32\r\n\r\n\r\nКіровоградська\r\n13,56\r\n\r\n\r\nЛуганська\r\n13,50\r\n\r\n\r\nЛьвівська\r\n13,54\r\n\r\n\r\nМиколаївська\r\n13,61\r\n\r\n\r\nОдеська\r\n13,89\r\n\r\n\r\nПолтавська\r\n13,44\r\n\r\n\r\nРівненська\r\n13,44\r\n\r\n\r\nСумська\r\n13,40\r\n\r\n\r\nТернопільська\r\n13,60\r\n\r\n\r\nХарківська\r\n13,52\r\n\r\n\r\nХерсонська\r\n13,63\r\n\r\n\r\nХмельницька\r\n13,40\r\n\r\n\r\nЧеркаська\r\n13,57\r\n\r\n\r\nЧернігівська\r\n13,54\r\n\r\n\r\nЧернівецька\r\n13,40\r\n\r\n\r\nСередня ціна*\r\n13,50\r\n\r\n\r\n\r\n* Середня по Україні - без урахування Криму\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Консалтингова група А-95" прогнозує зростання цін на дизельне паливо та скраплений газ на 1-2 гривні\/літр у зв'язку із забороною уряду Росії на експорт нафти і нафтопродуктів на територію України з 1 червня.\r\nРаніше ціни на автогаз підвищувалися сім тижнів поспіль.