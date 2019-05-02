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02 травня 2019, четвер, 16:37 24
Транспорт 2019-05-02T19:15:02+03:00
Українські Новини
Ціни на автогаз знову зросли

Ціни на автогаз знову зросли

Автогаз. Фото: pixabay
Автогаз. Фото: pixabay

Середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у четвер, 2 травня, у порівнянні з п'ятницею, 26 квітня, підвищилися на 0,2%, або на 3 копійки до 13,50 гривні/літр.

Про це йдеться в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.

З початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ підвищилися на 1,43% з 13,31 гривень/літр.

Середні роздрібні ціни на 2 травня:

Область СПБТ
Вінницька 13,31
Волинська 13,51
Дніпропетровська 13,50
Донецька 13,70
Житомирська 13,38
Закарпатська 13,36
Запорізька 13,43
Івано-Франківська 13,37
Київ 13,59
Київська 13,32
Кіровоградська 13,56
Луганська 13,50
Львівська 13,54
Миколаївська 13,61
Одеська 13,89
Полтавська 13,44
Рівненська 13,44
Сумська 13,40
Тернопільська 13,60
Харківська 13,52
Херсонська 13,63
Хмельницька 13,40
Черкаська 13,57
Чернігівська 13,54
Чернівецька 13,40
Середня ціна* 13,50

* Середня по Україні - без урахування Криму

Як повідомляли Українські Новини, "Консалтингова група А-95" прогнозує зростання цін на дизельне паливо та скраплений газ на 1-2 гривні/літр у зв'язку із забороною уряду Росії на експорт нафти і нафтопродуктів на територію України з 1 червня.

Раніше ціни на автогаз підвищувалися сім тижнів поспіль.

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