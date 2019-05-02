Син можливого президента США Байдена сидів на кокаїні і заробляв $50 тис. доларів в Україні щомісяця, - ЗМІ

Американське видання New York Times повідомило про роль, яку грав в Україні нинішній кандидат в президенти США Джо Байден під час зайняття посади віце-президента, заступника Барака Обами. Також воно написало про заробіток його сина в українській газовій компанії Burisma, повідомляє "Страна".

Журналісти охарактеризували цю роль як "залякування сумнозвісного корумпованого уряду України для відновлення там порядку". Одним з таких "залякувань" стала поїздка Байдена до Києва в березні 2016 року.

В ході того візиту віце-президент США погрожував відмовити у виділенні одного мільярда доларів кредитних гарантій, якщо українська влада не звільнить тодішнього генпрокурора України Віктора Шокіна. Голова ГПУ, якого звільнили через шантаж, нібито "закривав очі на корупцію в своєму відомстві і в політичній еліті в цілому".

Кампанія тиску Вашингтона на Київ спрацювала. Генеральний прокурор Віктор Шокін незабаром був звільнений зі своєї посади. Також повідомляється, що він "довгий час піддавався критиці з боку інших західних країн і міжнародних кредиторів".

За даними NYT, серед тих, хто був зацікавлений у такому результаті, був і Хантер Байден, молодший син віце-президента Джо. Так, Байден-молодший у той час працював в раді директорів енергетичної компанії, яка належить українському олігарху, який в свою чергу був "під прицілом" фактично звільненого своїм батьком, віце-президентом генерального прокурора України Віктора Шокіна.

Хантер Байден працював в українській нафтогазовій компанії Burisma Holdings з квітня 2014 року. Його зарплата становила близько $50 000 на місяць. Це призначення відбулося вже після того, як співвласник Burisma Микола Злочевський покинув територію України і до нього були висунуті претензії з боку правоохоронних органів.

Відзначається, що за деякий час група компаній Burisma офіційно оголосила про те, що в Україні закрито всі справи проти Миколи Злочевського та компаній, що входять до складу групи.

NYT пише, що Хантер Байден був юристом, який здобув освіту в престижному Єльському університеті ("Ліга Плюща", США). Він працював в радах директорів Amtrak і ряду некомерційних організацій і аналітичних центрів, але не мав ніякого досвіду в Україні. Також він був звільнений з Військово-морського резерву США після позитивного результату тесту на кокаїн.

Відомості про те, як ролі двох Байденів перетиналися в Україні, відомі досить давно, зазначає New York Times.

У нинішньому виборчому штабі Джо Байдена, що балотується в президента США, кажуть, що той завжди діяв, "щоб проводити політику Сполучених Штатів незалежно від дій свого сина, що він ніколи не обговорював це питання (роботу в українській Burisma за $50 000 в місяць - ред.) з Хантером Байденом і що він дізнався про роль свого сина в українській енергетичній компанії з новинних репортажів".

При цьому журналісти відзначають, що нові подробиці про роль Хантера Байдена і рішення нинішнього генерального прокурора Юрія Луценка про те, щоб відновити розслідування у справі Burisma - повернули проблему в центр уваги, в той час як Байден-старший починає свою президентську кампанію.

"Хантер Байден і його американські ділові партнери були частиною широких зусиль Burisma по залученню представників Демпартії США з хорошими зв'язками в період, коли компанія стикалася з розслідуваннями, підтримуваними не тільки українськими силами, але і чиновниками в адміністрації Обами", - відзначили в New York Times .

З посиланням на колишніх чиновників американське видання відзначає, що робота Хантера Байдена в українській компанії викликала стурбованість навіть у тодішніх чиновників Держдепу. Тоді вони заявляли, що цей зв'язок "може ускладнити дипломатію віце-президента Байдена в Україні".

"У мене не було ніякої ролі в будь-якому розслідуванні щодо Burisma або будь-якого з її посадових осіб. Я чітко обмежив свою роль, зосередивши увагу на передовій практиці корпоративного управління, щоб сприяти прагненню Burisma до глобального розширення", - йдеться в недавньому квітневому заяві Хантера, молодшого сина екс-віце-президента США.

У New York Times також нагадують, що Хантер Байден, який залишив раду директорів Burisma минулого місяця, "був одним з багатьох політично видатних американців обох основних партій, які за останні десять років заробили в Україні".

Згадуючи історію з Полом Манафортом журналісти відзначають, що "цей бізнес піддався кримінальному розслідуванню, яке виявило сумнівну сторону прибуткової західної консалтингової сфери в Україні".

У New York Times відзначають, що союзники Дональда Трампа почали підтримувати новий погляд на "український досвід Хантера Байдена". Вони прагнуть оприлюднити і навіть заохочувати розслідування, а також інші українські розслідування, які відіграють на користь Дональда Трампа, підкреслюючи стурбованість передвиборчої загрозою через президентську кампанію.

Журналісти припускають, що зусилля команди Трампа з залучення уваги до роботи Байдена в Україні, яка вже висвітлюється в консервативних ЗМІ, були частково очолені Рудольфом В. Джуліані, який був адвокатом Дональда Трампа в ході розслідування спецпрокурора Мюллера.

"Участь пана Джуліані піднімає питання про те, чи схвалює Трамп спробу підштовхнути іноземний уряд до розгляду справи, яка може завдати шкоди політичному супротивникові у себе вдома", - йдеться в американській статті.

За даними NYT, Рудольф Джуліані обговорив розслідування "справи Burisma" і його перетин з Байденом зі "скинутим генеральним прокурором України" Віктором Шокіним і нинішнім главою ГПУ. У 2019 адвокат Дональда Трампа неодноразово зустрічався з Юрієм Луценком в Нью-Йорку. Пізніше Луценко повідомив колегам, що під час однієї із зустрічей Рудольф Джуліані з натхненням подзвонив Дональду Трампу, "щоб повідомити йому про свої висновки".

"Джуліані відмовився коментувати будь-який такий телефонний дзвінок з Трампом, але визнав, що він неодноразово обговорював це питання з президентом. Трамп, в свою чергу, нещодавно повідомив, щоб він хотів, щоб генеральний прокурор Вільям П. Барр вивчив матеріали, зібрані українськими прокурорами, повторивши неодноразові заклики Джуліані до (американського - ред.) Міністерства юстиції розслідувати діяльність Байдена в Україні та інші зв'язки між Україною і США ", - відзначають в американському виданні.

При цьому Рудольф Джуліані пояснив, що він втручався, тому що протистояв розслідуванню спецпрокурора Мюллера за допомогою доказів того, що "представники Демпартії вступили в змову зі співчуваючими українцями, щоб допомогти почати те, що стало розслідуванням спецпрокурора".

"Я можу запевнити вас, що все це почалося з заяви про можливу участь українців в розслідуванні "російського втручання", а не Байдена. Частина з Байденом є другорядною для ширшої історії, але все ще має бути досліджена, але без упереджень, які заразили історію змови", - сказав Джуліані.

У NYT нагадують, що рішення про відновлення розслідування в Україні щодо Burisma було прийнято в березні нинішнім генеральним прокурором України, який "звільнив роботодавця Хантера Байдена (Миколи Злочевського - ред.) понад два роки тому".

Заява про відновлення розслідування "справи Burisma" була зроблена в розпал президентських виборів в Україні. У деяких колах вона розглядалася як спроба генерального прокурора Юрія Луценка заручитися підтримкою адміністрації Трампа для свого "боса і союзника, чинного президента Петра Порошенка".

Новий президент Володимир Зеленський заявив, що він замінить Луценко на посаді генерального прокурора, але не сказав, чи буде призначене ним керівництво прокуратури продовжувати розслідування справи Burisma.

При цьому заступник Луценка прокурор Костянтин Кулик, який займався справами до того, як був перепризначений в минулому місяці, розповів The New York Times, що ретельно вивчає мільйони доларів виплат від компанії Burisma для фірми, яка заплатила Хантеру Байдену.

При цьому в американській статті прямо заявляється, що немає ніяких доказів того, що колишній віце-президент США Джо Байден навмисно намагався допомогти своєму синові, домагаючись відставки генерального прокурора України.

"Деякі з його колишніх соратників також говорили, що Байден ніколи не робив нічого, щоб якось утримати інших посадових осіб з адміністрації Обами, які наполягали на тому, щоб Сполучені Штати підтримали кримінальні розслідування української і британської влади і, можливо, почали власне розслідування - щодо Burisma і її власника Миколи Злочевського за можливе відмивання грошей і зловживання службовим становищем ", - йдеться в статті.

У виборчому штабі Байдена вважають відновлення українського розслідування політично вмотивованим і вказують на участь адвоката Трампа, щоб тим самим поставити під сумнів мотиви нового розслідування.

Прес-секретар штабу Кейт Бедінгфілд заявила, що спроба тодішнього віце-президента США в 2016 році повалити генерального прокурора України Віктора Шокіна була зроблена "без урахування того, як це вплине або не вплине на ділові інтереси його сина (Хантера Байдена)". Самого Байдена-молодшого вона назвала "приватною особою".

Дії ж віце-президента Джо вона охарактеризувала як "відповідали зовнішній політиці Сполучених Штатів щодо викорінення корупції в Україні" і заявила, що вони були підтримані "урядом Сполучених Штатів, союзниками і багатосторонніми інститутами, включаючи Міжнародний валютний фонд і Світовий банк".

Сам же Хантер Байден в своїй заяві розповів, що "ніколи не обговорював з батьком бізнес компанії або послуги ради директорів, включаючи моє попереднє рішення вступити до ради".

"Юрій Луценко заперечував будь-яку політичну мотивацію в поновленні справи (Burisma - ред.)", - також наголошується в статті. Інший син Байдена - Бо, який почав кар'єру на державній службі, помер від раку мозку в 46 років.

"Думки про роль Байдена в певній мірі залежать від мотивів самого Шокіна. Як серед українських, так і американських чиновників ведуться серйозні суперечки про те, чи мав намір Шокін проводити законне розслідування відносно Burisma або він просто використовував загрозу судового переслідування для отримання хабара, як стверджують захисники Злочевського ", - йдеться в статті.

При цьому наголошується, що справи проти Burisma були підтримані адміністрацією Обами на високому рівні. У квітні 2014 року він вислав вищих посадових осіб на форум з питань повернення українських активів, спонсорований урядом США, в Лондоні, де було освітлено справу Злочевського.

"На початку того ж року друг сім'ї Керрі пан Арчер, і Хантер Байден були частиною хвилі американців, які приїдуть з-за Атлантики, щоб допомогти Burisma як з її суттєвими юридичними проблемами, так і з її іміджем. Їх підтримка дозволила Burisma створити враження, що вона була підтримана впливовими американцями в той час, коли Україна була особливо залежна від допомоги і стратегічної підтримки від Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Спочатку Арчер увійшов до ради директорів Burisma. Приблизно в той же час компанія почала платити нью-йоркській юридичній фірмі "Boies Schiller Flexner", де працював Хантер Байден.

Фірма, яку Хантер Байден покинув в кінці 2017 року, відмовилася описати характер послуг, що надаються юрфірмою Boies Schiller Flexner для Burisma. При цьому раніше невідомі фінансові дані з української Генеральної прокуратури показують, що компанія заплатила 283 000 доларів Boies Schiller за юридичні послуги в 2014 році.

Незабаром після того, як Арчер увійшов до ради директорів Burisma, за ним послідував Хантер Байден, який проігнорував попередження своїх соратників, що мали досвід роботи в Україні. Вони говорили Хантеру "триматися подалі від Злочевського", - відзначили в статті американського видання, з посиланням на інформованих людей.

У прес-релізі компанії Burisma про наймання Хантера Байдена заявили, що він "буде відповідати за юридичний підрозділ холдингу і буде надавати підтримку компанії серед міжнародних організацій". Сам же Байден сказав, що прес-реліз не відповідає його ролі в Burisma. "Я жодного разу не відповідав за юридичні питання компанії", - сказав він.

За даними NYT, серед американців-ділових партнерів Хантера Байдена, які були залучені для допомоги в розслідуванні, була Blue Star Strategies, консалтингова фірма, керована "ветеранами з адміністрації Клінтона (Білла, президента США в 1993-2001 рр - ред.)". У статті наголошується, що ця американська фірма "виконала значну роботу в Україні".

Представники Blue Star і американський адвокат, найнятий Джон Д. Буретта, який працював старшим посадовою особою в міністерстві юстиції Обами, провели дві раніше невідомі зустрічі в Києві. Зустріч відбулася після відставки Шокіна, коли Луценко був призначений новим генпрокурором.

За даними видання, сам Луценко спочатку зайняв жорстку позицію проти Burisma. Але протягом 10 місяців після його вступу на посаду представники Burisma оголосили, що Луценко і суди "повністю закрили" всі "судові розгляди і очікують кримінального переслідування" проти Злочевського і його компаній, і що олігарх був знятий з розшуку в Україні. Злочевський повернувся в країну.

Відповідно до фінансових даними, наданими заступником прокурора України "робота Хантера Байдена в Україні, схоже, добре компенсована". Burisma виплатила 3,4 мільйона доларів компанії Rosemont Seneca Bohai LLC з середини квітня 2014 року, коли Хантер Байден і Арчер увійшли до ради директорів, до кінця 2015 року. За словами людей, знайомих з угодою платежі тривали після цього.

Rosemont Seneca Bohai LLC контролювався Арчером, який покинув правління Burisma після того, як йому було пред'явлено звинувачення в зв'язку зі схемою обману пенсійних фондів і індіанського племені на десятки мільйонів доларів. Банківські записи, представлені у цій справі, що призвели до відставки Арчера в листопаді, показують, що Rosemont Seneca Bohai LLC регулярно виплачував Хантеру Байдену суму в розмірі близько 50 000 доларів за кілька місяців.

При цьому Амос Дж. Хохштайн, який працював з віце-президентом Джо Байденом з питань України в якості координатора Держдепу з міжнародних енергетичних питань, заявив, що підтримка адміністрацією Обами переслідування Злочевського суперечить будь-якому припущенням, що старший Байден намагається повалити Шокіна, щоб захистити свого сина чи містера Злочевського.

"Я був майже на кожній окремій зустрічі, яку віце-президент Байден проводив з президентом Порошенко, я був в кожній поїздці, і я був на більшості телефонних дзвінків, і ніколи не було дискусії про його сина або Burisma. Жодна з цих проблем ніколи виникала", - заявив Хохштайн.

Сам Хантер Байден заявив, що покидає Burisma по закінченню терміну повноважень "в політичному кліматі, де моя кваліфікація і робота піддаються нападкам з боку Руді Джуліані і його поплічників у прозорих політичних цілях".

Як повідомляли Українські Новини, The Hill написали, що Байден шантажував Порошенка звільненням Шокіна і погрожував не видати гроші.

Також ЗМІ писали, що заява Луценка стало приводом для початку розслідування в США крадіжки 1,8 млрд доларів Байденом і Коломойським і що приїзд Байдена в Україну - сигнал для української влади про партнерство США і Burisma.