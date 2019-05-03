Магнітні бурі у травні: найнебезпечніші дні і як зберегти хороше самопочуття

Останній місяць весни буде досить спокійним по силі прояву сонячної активності.\r\nПро це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.\r\nЗокрема, незначні магнітні коливання пройдуть на початку травня і в кінці місяця. Однак травневе свято, 9 травня, вони не зачеплять.\r\nНевеликі магнітні збурення можливі також 28 і 29 травня.\r\n\r\nМагнітні бурі у травні. Фото: tesis.lebedev.ru\r\nУ період магнітних бур лікарі радять менше використовувати телефон і менше часу проводити за комп'ютером.\r\nГіпертонікам радять вживати більше води і менше солі, щоб не затримувати рідину в організмі і не підвищувати тиск. Гіпотонікам ж радять пити тонізуючі напої, наприклад, настоянку лимонника або елеутерококу.\r\nТакож у ці дні у метеозалежних людей можуть спостерігатися головні болі, зниження працездатності і підвищення тривожності. Для зниження впливу магнітних бур, можна також знизити навантаження на роботі і уникнути серйозних фізичних навантажень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Супрун розвінчала міф про вплив погоди і магнітних бур на самопочуття.\r\nТим часом, ДСНС попередила про серйозне погіршення погодних умов по всій Україні.