В Європі скасували понад 700 рейсів через страйк в авіакомпанії

Авіаперевізник Scandinavian Airlines через страйк пілотів скасував у четвер 709 рейсів, що вплинуло на 54 тис. мандрівників.\r\nПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.\r\nПілоти почали страйк у п'ятницю через провал переговорів про оплату. Новий раунд переговорів між компанією і страйкуючими співробітниками почався в норвезькій столиці Осло 1 травня.\r\nШведська асоціація пілотів авіаліній, яка ініціювала страйк, раніше заявила, що місяці переговорів не змогли принести рішення щодо "погіршення умов роботи пілотів, непередбачуваних графіків роботи і відсутності безпеки на робочому місці".\r\nШведська конфедерація транспортних підприємств заявила, що вона не може піти на 13-відсоткове підвищення заробітної плати, якого вимагають пілоти, з огляду на їхню і без того "високу середню заробітну плату в розмірі 93 тис. крон ($9 769) на місяць".\r\nАсоціація пілотів заявила, що робочі графіки, а не заробітна плата, були в центрі уваги переговорів, оскільки більшість пілотів SAS мають змінні графіки роботи.\r\nНагадаємо, раніше в Лондоні заарештували близько 300 захисників клімату, блокують дороги.