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02 травня 2019, четвер, 15:49 10
Європа 2019-05-02T15:54:09+03:00
Українські Новини
В Європі скасували понад 700 рейсів через страйк в авіакомпанії

В Європі скасували понад 700 рейсів через страйк в авіакомпанії

Авіаперевізник Scandinavian Airlines через страйк пілотів скасував у четвер 709 рейсів, що вплинуло на 54 тис. мандрівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Пілоти почали страйк у п'ятницю через провал переговорів про оплату. Новий раунд переговорів між компанією і страйкуючими співробітниками почався в норвезькій столиці Осло 1 травня.

Шведська асоціація пілотів авіаліній, яка ініціювала страйк, раніше заявила, що місяці переговорів не змогли принести рішення щодо "погіршення умов роботи пілотів, непередбачуваних графіків роботи і відсутності безпеки на робочому місці".

Шведська конфедерація транспортних підприємств заявила, що вона не може піти на 13-відсоткове підвищення заробітної плати, якого вимагають пілоти, з огляду на їхню і без того "високу середню заробітну плату в розмірі 93 тис. крон ($9 769) на місяць".

Асоціація пілотів заявила, що робочі графіки, а не заробітна плата, були в центрі уваги переговорів, оскільки більшість пілотів SAS мають змінні графіки роботи.

Нагадаємо, раніше в Лондоні заарештували близько 300 захисників клімату, блокують дороги.

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