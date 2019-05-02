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02 травня 2019, четвер, 15:44 8
Політика 2019-05-02T15:48:40+03:00
Українські Новини
Кличко показав, як зміцнюється схил біля філармонії, який руйнувався довгі роки

Кличко показав, як зміцнюється схил біля філармонії, який руйнувався довгі роки

Роботи на аварійних схилах. Фото: прес-служба Віталія Кличка
Роботи на аварійних схилах. Фото: прес-служба Віталія Кличка

На аварійних схилах біля Національної філармонії України проводяться роботи зі зміцнення.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Йде зміцнення схилів. Понад 400 паль будуть підтримувати гірку, яка поступово з'їжджає. Протягом останніх 20 років будівля філармонії знаходиться в аварійному стані", – прокоментував відео мер.

За його словами, працівники проводять зміцнення небезпечного схилу згідно з проектом.

"Так що роботи йдуть не тільки по будівництву нового пішохідно-велосипедного моста, але і зі зміцнення гірки, на якій знаходиться Арка дружби народів і філармонія", – повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що Київська адміністрація на Володимирській гірці та у парку "Хрещатий" проводить встановлення підпірних стін і укріплення схилів. Раніше мер доручив науково-дослідному інституту розробити проект щодо зміцнення цих ділянок. Згідно з ним, поряд з Національною філармонією будуть встановлені 400 буронабивних паль і 4 підпірні стінки. Всі роботи проводяться згідно з графіком і повністю відповідають будівельним нормам і стандартам.

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