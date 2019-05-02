Кличко показав, як зміцнюється схил біля філармонії, який руйнувався довгі роки

На аварійних схилах біля Національної філармонії України проводяться роботи зі зміцнення.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Йде зміцнення схилів. Понад 400 паль будуть підтримувати гірку, яка поступово з'їжджає. Протягом останніх 20 років будівля філармонії знаходиться в аварійному стані", – прокоментував відео мер.

За його словами, працівники проводять зміцнення небезпечного схилу згідно з проектом.

"Так що роботи йдуть не тільки по будівництву нового пішохідно-велосипедного моста, але і зі зміцнення гірки, на якій знаходиться Арка дружби народів і філармонія", – повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що Київська адміністрація на Володимирській гірці та у парку "Хрещатий" проводить встановлення підпірних стін і укріплення схилів. Раніше мер доручив науково-дослідному інституту розробити проект щодо зміцнення цих ділянок. Згідно з ним, поряд з Національною філармонією будуть встановлені 400 буронабивних паль і 4 підпірні стінки. Всі роботи проводяться згідно з графіком і повністю відповідають будівельним нормам і стандартам.