Віагра поліпшує не тільки потенцію, але і роботу серця, - вчені

Лікарський засіб сіаліс, яке зазвичай призначають для поліпшення потенції, істотно знижує ризик виникнення серцевої недостатності, пише "BBC Україна" з посиланням на матеріал The Times.\r\nЗа своєю дією сіаліс подібний до віагри, яку можна придбати без рецепта, і яку, до речі, розробляли саме для лікування серця.\r\nТрохи згодом фармацевти виявили у віагри побічний ефект, завдяки якому вона стала відома в цілому світі. Останні експерименти підтвердили, що віагра та сіаліс покращують діяльність серця як у чоловіків, так і в жінок.\r\n"Пацієнти, які приймають ці ліки, менше схильні до інфарктів. Якщо ж інфаркти серед цієї категорії трапляються, то смертність від них набагато менша", - говорить дослідник із Манчестерського університету Ендрю Таффорд.\r\nПоки що рано однозначно пов'язувати таку позитивну статистику саме із дією препаратів для лікування імпотенції. Можливо, тут діють інші фактори, наприклад, активніший спосіб життя у тих, хто приймає сіаліс чи віагру.\r\nІ хоча експерименти на вівцях підтверджують версію лікарів, вони все ж не радять самостійно вживати препарати від еректильної дисфункції тим, у кого хворе серце.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Пентагон за чотири роки витратив на віагру $294 млн, а в Китаї в алкоголь масово додавали віагру.\r\nРаніше віагру запропонували замінити отрутою бразильських мандруючих павуків.