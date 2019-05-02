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02 травня 2019, четвер, 15:22 13
Наука 2019-05-02T15:45:08+03:00
Українські Новини
Віагра поліпшує не тільки потенцію, але і роботу серця, - вчені

Віагра поліпшує не тільки потенцію, але і роботу серця, - вчені

Віагра. Фото: pixabay
Віагра. Фото: pixabay

Лікарський засіб сіаліс, яке зазвичай призначають для поліпшення потенції, істотно знижує ризик виникнення серцевої недостатності, пише "BBC Україна" з посиланням на матеріал The Times.

За своєю дією сіаліс подібний до віагри, яку можна придбати без рецепта, і яку, до речі, розробляли саме для лікування серця.

Трохи згодом фармацевти виявили у віагри побічний ефект, завдяки якому вона стала відома в цілому світі. Останні експерименти підтвердили, що віагра та сіаліс покращують діяльність серця як у чоловіків, так і в жінок.

"Пацієнти, які приймають ці ліки, менше схильні до інфарктів. Якщо ж інфаркти серед цієї категорії трапляються, то смертність від них набагато менша", - говорить дослідник із Манчестерського університету Ендрю Таффорд.

Поки що рано однозначно пов'язувати таку позитивну статистику саме із дією препаратів для лікування імпотенції. Можливо, тут діють інші фактори, наприклад, активніший спосіб життя у тих, хто приймає сіаліс чи віагру.

І хоча експерименти на вівцях підтверджують версію лікарів, вони все ж не радять самостійно вживати препарати від еректильної дисфункції тим, у кого хворе серце.

Як повідомляли Українські Новини, Пентагон за чотири роки витратив на віагру $294 млн, а в Китаї в алкоголь масово додавали віагру.

Раніше віагру запропонували замінити отрутою бразильських мандруючих павуків.

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