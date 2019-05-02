Пашинський і ще 7 депутатів пропонують призивати резервістів в особливий період без оголошення мобілізації

Заступник голови фракції "Народний фронт" у Верховній Раді, голова комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський та 7 депутатів пропонують парламенту дозволити призивати резервістів під час особливого періоду без оголошення мобілізації.

Про це йдеться в законопроекті №10260, зареєстрованому в Раді 25 квітня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, для доукомплектування Збройних Сил та інших військових формувань резервістам пропонується проходити військову службу за призовом, під час особливого періоду.

Для таких осіб передбачається тривалість служби до 6 місяців, а також вона не може перевищувати 18 місяців за весь період проходження служби у військовому резерві в особливий період.

У разі необхідності зазначені резервісти, пілсля служби у встановлені строки, можуть бути затримані на службі до 6 місяців відповідно до указу Президента.

Такі особи зможуть мати пільги на відпустку, забезпечення сімей житлом, соціальні гарантії під час працевлаштування.

Особи, що проходять військову службу за призовом, під час особливого періоду можуть бути звільнені від служби у разі отримання права на пенсію за вислугою років, під час закінчення або систематичного невиконання контракту, за станом здоров'я, при службовій невідповідності, за власним бажанням або сімейними обставинами.

Пропонується доповнити Кримінальний кодекс нормою, яка за ухилення від призову на таку служби передбачає штраф від 700 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (11,9-17 тис. гривень), при повторенні злочину - від 2 до 5 років позбавлення волі.

Авторами законопроекту є депутати Тетяна Чорновол і Андрій Левус (обидва - фракція "Народний фронт"), Тарас Пастух (фракція "Об'єднання "Самопоміч"), голова комітету з питань нацбезпеки Пашинський (НФ), голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, Іван Винник, Дмитро Андрієвський та Сергій Рудик, а також Альона Шкрум (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина").

Як повідомляли Українські Новини, у грудні ЗСУ почали збори оперативного резерву військовозобов'язаних воєнного стану.

Також у ЗСУ пояснили, скільки будуть платити військовозобов'язаним та резервістам за час зборів.