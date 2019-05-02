Керівництву Полтавської облради доведеться відповісти перед депутатами за розтрачання бюджетних коштів, – депутат облради

У п'ятницю, 3 травня, на виїзній сесії Полтавської обласної ради, яка пройде в Миргороді, депутати мають намір вимагати звіт від голови облради Олександра Біленького за фактами масштабних фінансових і посадових зловживань з боку керівництва та апарату облради.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Полтавської облради Руслан Ляшко.

За інформацією депутата, постійна комісія облради з питань бюджету та управління майном подала результати першого етапу ревізії ефективності використання коштів обласного бюджету.

Як виявила та задокументувала комісія, витрати на ремонт сесійної зали будівлі облради в Полтаві вже завищені більш ніж в 13 разів від спочатку декларованих - з 15 млн гривень до 66 млн гривень. В результаті вартість "ремонту" одного робочого місця депутата облради із закупівлею нових меблів стане платникам податків більш ніж в 30 тис. доларів.

Депутат підкреслив, що кадрові призначення в комунальних підприємствах обласного підпорядкування призвели до падіння фінансової дисципліни, зростання кредиторської заборгованості, а через непрофесійні управлінські рішення з боку керівництва облради фактично стали банкрутами такі великі комунальні підприємства як "Полтавафарм", "Полтавапаливо", "Полтававодоканал".

"Керівництво Полтавської облради самоусунулося від контролю бюджетних коштів, що призвело до корупційних проявів в їх використанні. Що вже вилилося в кримінальне переслідування з боку НАБУ тепер вже колишнього голови Полтавської ОДА Валерія Головка. Очевидно, що при цьому В. Головко не міг здійснювати свою діяльність без співучасті та координації з боку голови Полтавської облради А. Біленького і недавно відстороненого своїми ж колегами голови бюджетного комітету Полтавської облради Миколи Бондара", - написав депутат.

Він вважає що відповідальність за всі перераховані виявлені порушення та зловживання лежить перш за все на голові Полтавської облради Олександрі Біленькому.

"Тим часом бюджетна комісія облради приступила до ревізії використання коштів обласного бюджету, витрачених на реалізацію цільової програми "Довкілля-2021", зокрема, на так зване "розчищення русел річок" і будівництво гідротехнічних споруд. А це сотні мільйонів гривень.

"Члени бюджетної комісії Полтавської облради, вважають, що питання про відповідальність за виявлені зловживання з боку керівництва облради вже не лежить в політичній площині, а є процесом суто в руслі кримінального права та кримінальної відповідальності", - резюмував Руслан Ляшко.