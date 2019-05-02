У Києві самоскид збив на смерть велосипедиста

У четвер, 2 травня, в Києві на проспекті Степана Бандери сталася смертельна ДТП. Водій самоскида збив велосипедиста. На жаль, від отриманих травм чоловік помер на місці події.\r\nАварія сталася близько 9:00. Про це Інформатор повідомляє з місця події.\r\nЗа попередніми даними, самоскид рухався по крайній смузі руху.\r\nІмовірно, через габарити вантажного автомобіля водій не зміг розминутися з велосипедом, в результаті чого стався наїзд.\r\nНа жаль, від отриманих травм велосипедист помер на місці події. Загиблому було близько 30 років. Правоохоронці з'ясовують, чи не порушував велосипедист правила дорожнього руху.\r\nНа місці події працював наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група та карета швидкої допомоги. Деталі аварії встановлюються.\r\n\r\nСмертельна ДТП. Фото: Інформатор.\r\n