У Києві самоскид збив на смерть велосипедиста

У четвер, 2 травня, в Києві на проспекті Степана Бандери сталася смертельна ДТП. Водій самоскида збив велосипедиста. На жаль, від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Аварія сталася близько 9:00. Про це Інформатор повідомляє з місця події.

За попередніми даними, самоскид рухався по крайній смузі руху.

Імовірно, через габарити вантажного автомобіля водій не зміг розминутися з велосипедом, в результаті чого стався наїзд.

На жаль, від отриманих травм велосипедист помер на місці події. Загиблому було близько 30 років. Правоохоронці з'ясовують, чи не порушував велосипедист правила дорожнього руху.

На місці події працював наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група та карета швидкої допомоги. Деталі аварії встановлюються.

Смертельна ДТП. Фото: Інформатор.