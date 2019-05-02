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02 травня 2019, четвер, 13:07 14
Політика 2019-05-02T15:15:03+03:00
Українські Новини
У політику прийшов сезон політичних стартапів, - Карасьов

У політику прийшов сезон політичних стартапів, - Карасьов

Карасьов Вадим.
Карасьов Вадим.

Підсумки президентських виборів показали кінець епохи старих політичних проектів, і в новому політичному сезоні країна чекає нових підходів, нових облич і нових політичних стартапів

Про це в коментарі для "Фром-юа" заявив політолог Вадим Карасьов.

"Подивіться на рейтинги партій, які перемогли на виборах 2014 року, де вони? Пять років тому до парламенту пройшло багато «нових облич», але можливо вони попали в погані компанії, бо результатом їх спільної діяльності у владі стала поразка на президентських виборах. В політиці залишуться опозиційні партії, Тимошенко і Бойко навіть нарощують свої результати, проте іде пошук нових проектів - Смешко та Гриценко вже проявили себе на президентських виборах" - вважає експерт.


В умовах зміни президента особливо чітко проявляється брак стратегічних ідей. Люди проголосували за мрію, за потребу в нових правилах гри, але тепер від нової команди чекають конкретних пропозицій по реформах, по законопроектах, по «дорожніх картах».

Нові політичні стартапи базуватимуться не лише на популярних особистостях, але і на смислових стратегіях, це має бути сплав харизматів та технократів. До прикладу, минулотижневе новостворене міжфракційне обєднання "Незалежність і розвиток" на чолі з екс-керівником банківського комітету Верховної ради Сергієм Рибалкою. Зокрема, до групи увійшли представники різних фракцій - професіонали у своїх галузях - зауважив Карасьов.

Технократичні економічні ідеї потрібні зараз усім партіям і лідерам, саме такі програми можуть обєднати країну, роз'єднану політичними і культурними питаннями. Вже восени прагматичні економічні пропозиції повинні обєднати переможців виборів у нову коаліцію.

Старі вертикальні структури вже не ефективні. На виборах перемагають сучасні мобільні мережеві організації горизонтального типу. Точки росту для нового політичного класу - аналітичні центри, елітні клуби, позапартійні обєднання, які генерують ідеї та адаптують їх до сучасного порядку денного - переконаний експерт.

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