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02 травня 2019, четвер, 12:45 15 Документ
Кабмін 2019-05-02T15:15:03+03:00
Українські Новини
Стець весь березень провів у відпустці і зарплата йому не нараховувалась

Стець весь березень провів у відпустці і зарплата йому не нараховувалась

Юрій Стець.
Юрій Стець.

Міністр інформаційної політики Юрій Стець у березні був у відпустці і зарплата йому не нараховувалася та не виплачувалася, а зарплата його заступників становила від 19,6 тис. до 21,8 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 68,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства інформаційної політики на запит Українських Новин.

Зарплата першого заступника міністра інформаційної політики Еміни Джапарової становила 21,8 тис. гривень, заступника Дмитра Золотухіна - 19,6 тис. гривень, держсекретаря Артема Біденка - 68,2 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Стець задекларував 363 тис. гривень доходів за 2018 рік.

В грудні глава Мининформполитики Стець отримав "голу" ставку.

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