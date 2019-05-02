Глава МінТОТ потроїв оклад за рахунок надбавок і відрядних

Зарплата міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша за березень становила 39,6 тис. гривень, його заступників - від 39,2 тис. до 46,8 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 73,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Чернишеві за березень становила 39 565 гривень, з них посадовий оклад становив 12 800 гривень, надбавка за вислугу років - 1 920 гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, - 2 560 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 12 800 гривень, індексація - 493 гривні, витрати - 8 992 гривні.

Після утримання податків він отримав 31 850 гривень.

Зарплата першого заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуфа Куркчі становила 46,8 тис. гривень, заступника міністра Георгія Туки - 39,2 тис. гривень, Вікторії Ворониної - 40,5 тис. гривень, заступника міністра Юрія Гримчака - 42,4 тис. гривень і державного секретаря Сергія Злакомана - 73,2 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Черниш за лютий потроїв свій оклад за рахунок надбавок та премій.

Раніше глава МінТОТ Черниш купив квартиру в Києві за 2 млн гривень і задекларував майже $100 тис. готівки.